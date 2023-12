Cristina Pérez puso en duda su continuidad en Telefe Noticias: qué dijo

Las autoridades de Telefe analizan si el lazo de la conductora con Luis Petri podría afectar su rol como periodista.

Esta no es la primera vez que Cristina Pérez se ve afectada por la labor política de Luis Petri, su marido. En julio pasado, la conductora no pudo cubrir el resultado de las PASO en Telefe Noticias porque las autoridades del canal consideraron «incompatible» que la comunicadora fuera esposa de uno de los candidatos.

«Ella fue vetada de Paramount por ser la pareja de un candidato. Ella no está para nada contenta. Le pidieron que no se quedara. Se fue de vacaciones dos semanas porque no la iban a sacar sólo el domingo», había explicado Adrián Pallares.

Meses después, Petri obtuvo el puesto de ministro de Defensa en el nuevo gobierno de Javier Milei que comenzará este domingo 10 de diciembre.

Feliz con la noticia, Pérez expresó: «Esta vez no hablo como periodista. Quiero felicitar a mi marido Luis por su designación como Ministro de Defensa. Sé que su profunda vocación política, su incansable preparación y su honestidad lo guiarán en el servicio público. Te amo, mi amor».

Consultada por su futuro laboral a raíz de esta gran noticia, Pérez se mostró despreocupada. «¿Qué va a pasar?», le preguntó un notero de Socios del espectáculo. «No lo sé, tengo que hablar con el canal. Vine pensando en esto todo el año así que un poco me entregué al universo ahora», contó la periodista.

Finalmente, Pérez aseguró que, si no puede continuar al frente de Telefe Noticias, ella ya tiene un plan B: «Voy a abrazar todas estas cosas que siempre postergué. Soy escritora, soy actriz, me gustan los programas de entrevistas. Vamos a ir paso por paso».