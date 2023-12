Cristina Pérez, afuera de Telefe Noticias tras la designación de Luis Petri como ministro de Defensa

Luis Petri fue designado Ministro de Defensa de la Nación de Javier Milei y Cristina Pérez se vio obligada a repensar su futuro. Así continuará su carrera.

Este año Cristina Pérez fue tendencia en más de una ocasión debido a su matrimonio con Luis Petri quien, durante las elecciones, fue designado como candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. En el proceso electoral, mucho se especuló sobre el futuro de la periodista del icónico noticiero «Telefe Noticias», el cual conduce junto a Rodolfo Barili.

Sin embargo, ahora, Cristina Pérez confirmó qué sucederá con su futuro, en especial actualmente que Luis Petri fue designado como Ministro de Defensa de la Nación bajo el partido de Javier Milei. Según contó la periodista durante una entrevista en el programa «La Trama» de La Nación +, es oficial que dejará «Telefe Noticias», pero ya tiene nuevos proyectos preparados.

La declaración se dio durante la presentación de su libro «Renacer». Mientras Cristina se encontraba hablando del mismo, donde mencionó a Luis Petri, una de las periodistas le consultó: «Perdoname que me meta, pero las colegas mujeres tenemos una duda ¿Cómo vas a llevar tu profesión con un ministro…». Entre risas, Pérez la interrumpió y dijo: «Pensé que me ibas a decir que era guapo».

Después, la entrevistadora continuó: «Con un ministro que va a ser protagonista, no va a ser un funcionario menor». Ante esto, Cristina Pérez destacó: “Este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad. Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene”.

De todas maneras, Laura Di Marco indagó mucho más y le consultó sobre cómo reperfilará su rol. Debido a esta pregunta, Cristina destacó sin vueltas que dejará «Telefe Noticias» para darle un vuelco a su carrera pero sin irse de Telefe. Asimismo, después continuó hablando de su nuevo programa: «Estamos viendo. Por supuesto que también están algunos trabajos especiales que estoy haciendo para el noticiero, así que yo lo vivo como una oportunidad. A parte hace treinta y pico de años que hago noticiero”.

Para finalizar, Di Marco volvió a consultar “Entonces, ¿vas a dejar el noticiero?”. “Hoy sí. Esto es nuevito, pero es así”, contestó Cristina. En cuanto a su nuevo programa, la ex conductora del noticiero central de Telefé, aseguró: «No te puedo decir de qué va a ser porque si no me matan, pero también es tiempo de renacer, como mi libro”.