Crédito. 25 empresas jujeñas recibieron $ 260 millones en créditos

“Es por ello -prosiguió- que siempre hay que tener a mano un plan B y C, con la convicción de seguir adelante, renovando el esfuerzo y la iniciativa”.

Señaló que “para eso necesitamos herramientas y una de las más importantes es FINDPRO” y añadió que “seguimos haciendo un gran esfuerzo para acompañar a nuestros emprendedores a través del Consejo de la Microempresa y con otros proyectos de envergadura, tales como las zonas francas, el Plan Maestro Plurianual de Desarrollo 2021-2023 y la Ley de Promoción de Inversiones con mejores posibilidades de financiamiento”.

Tras instar a “seguir trabajando y emprendiendo, sin bajar los brazos”, el mandatario reafirmó su “respaldo y acompañamiento permanente a la producción”, con miras a “fortalecer la burguesía local, comprometida con proyectos locales, contemplando la posibilidad de avanzar en un proceso de sustitución de producciones, como ser carne”.

El ministro, por su parte, informó que hasta el momento se entregaron alrededor de 360 millones de pesos. “Creo que el camino de la recuperación de la pandemia tiene que ver con dar financiamiento y acompañamiento con una caja de herramientas que les permita a nuestros empresarios poder desarrollar negocios, fuentes de empleo y seguir fortaleciendo este cambio de matriz productiva que no solamente tiene que ver con proyectos que se encaran desde el Gobierno, sino con cada uno de nuestros emprendedores y productores que sueñan y empiezan un proyecto nuevo que trae desarrollo para Jujuy”, enfatizó.

Destacó que gran parte de los fondos, fueron destinados a proyectos liderados por mujeres quienes “se animaron a invertir y a desarrollarse. Eso habla de la política provincial que tenemos, transversal en materia de género, generando desarrollo y oportunidades por igual”.

Haciendo un análisis del programa, el ministro dijo que uno de los problemas detectados es que algunas aspirantes no pudieron ingresar debido a que no cuentan con garantías. Por ese motivo, desde el Gobierno de Jujuy se decidió impulsar una ley para la creación de un Fondo Provincial de Garantías que permita que aquellos proyectos que no tengan acceso a una garantía, puedan contar con este respaldo. “Creemos que con esta ley que el gobernador firmó y mandó a la legislatura, vamos a poder sostener y acompañar a todas nuestras empresas a ingresar al sistema de financiamiento de los bancos, que obviamente eso apalanque y nos permita el desarrollo a nuestra economía regional”, subrayó Lello Ivacevich.

“Vamos a seguir trabajando en esta línea porque sabemos que es la única forma que los emprendimientos crezcan y surjan nuevos proyectos que generen desarrollo en la provincia”, finalizó.

A su turno, la gerente del Banco Macro, Andrea Madariaga, resaltó la articulación público privada y dijo “en el contexto que hoy vivimos, es importante orientar los esfuerzos para que todas las empresas que realmente lo necesiten, puedan tener una financiación”.

“Creo que lo importante de esto es no solo que las empresas logren invertir y ser rentables, sino que también podamos generar fuentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, consideró.

Finalmente Marcelo Vázquez, CEO de Blimop, agradeció al ejecutivo provincial por el crédito otorgado y manifestó: “esto es sumamente clave para seguir creciendo y en nuestro caso, exportar los servicios que brindamos desde Jujuy”.

Acompañaron la actividad el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, José Rossetto; los directores de Acción Cooperativa, Facundo Luna; de Agencias de Comercialización, Mónica Salas, de Desarrollo Industrial y Comercial, Jimena Cabezas, las coordinadoras de Pyme y de Inversiones, Noelia Portales y de Parques Industriales Celeste Ballari.