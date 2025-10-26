Crece el escándalo en la NBA tras los arrestos de Billups y Rozier por apuestas ilegales: qué dijo el comisionado Adam Silver

En su primera exposición pública desde los arrestos del entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base de Miami Terry Rozier por cargos relacionados con apuestas, el comisionado de la NBA, Adam Silver, se manifestó sorprendido por las acusaciones que han causado conmoción en la liga.

“Mi reacción inicial fue que me sentí profundamente perturbado”, afirmó Silver en Amazon Prime Video, durante la primera transmisión de un partido de la NBA en el servicio de streaming -el partido entre New York Knicks y Boston Celtics-. «No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competencia. Sentí un nudo en el estómago. Fue muy perturbador», añadió.

Ese fue un sentimiento compartido por muchos en la liga el viernes, un día después de que se revelaron las acusaciones y de que una treintena de personas –entre ellas, Billups y Rozier- fueron arrestadas por agentes federales.

Rozier fue detenido porque las autoridades federales alegan que estableció un complot con varios cómplices para ayudarlos a ganar apuestas basadas en sus estadísticas. Los cargos son similares a los que enfrentó el exjugador de Toronto Raptors Jontay Porter, antes de ser expulsado de la liga por Silver en 2024.

Billups enfrenta cargos de complot para cometer fraude electrónico y lavado de dinero por participar en lo que los funcionarios federales llamaron juegos de póker amañados y respaldados por la mafia.

Chauncey Billups, entrenador de Portland Trail Blazers. Foto: John Hefti / Imagn Images.

Los arrestos han empañado la semana inaugural de la campaña en la NBA. «Me disculpo con nuestros aficionados por tener que lidiar con esta situación», expresó Silver durante la entrevista en el encuentro entre los Knicks y los Celtics.

El caso de Rozier ha estado en curso desde el 23 de marzo de 2023. En ese momento, el jugador representaba a Charlotte Hornets y las casas de apuestas legales alertaron a la NBA sobre patrones irregulares que involucraban las «apuestas de proposición» de Rozier en el partido entre su equipo y New Orleans Pelicans.

Ese día, el base jugó aproximadamente nueve minutos y medio, y aquellos que apostaron que tendría un rendimiento inferior a las líneas estadísticas listadas ganaron esas apuestas. Los funcionarios federales dijeron que se apostaron más de 200.000 dólares solo en esas líneas.

Terry Rozier, base de Miami Heat. Foto: Nick Wass / AP.

La NBA investigó y no encontró razón para sancionar a Rozier, dijo Silver. «Francamente, no pudimos encontrar nada», manifestó el comisionado. «Terry en ese momento cooperó. Le dio a la oficina de la liga su teléfono. Se sentó para una entrevista. Y finalmente concluimos que no había suficiente evidencia a pesar de ese comportamiento anómalo para proceder”, detalló.

«Aún no ha sido condenado por nada, para ser justos con Terry. Obviamente, no se ve bien. Pero ahora ha sido puesto en licencia administrativa. Hay un equilibrio aquí entre proteger los derechos de las personas e investigar», explicó el dirigente.