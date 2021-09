Asimismo, indicó que “de forma permanente evaluamos el estado de avance de la vacunación de las personas con pensiones no contributivas por invalidez para todos los grupos de edad ya que esta es una población que no siempre cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya que, recordemos, este documento no es requisito indispensable para tramitar pensión. En este caso, el 75 % cuenta con al menos una dosis mientras el 48% se encuentra con esquema completo”.