Cortes de ruta en Jujuy golpean al turismo, las reservas caen y peligra la temporada de julio

Los cortes de ruta en la Provincia cada día suman incertidumbre a la temporada de invierno, sin un rumbo y sin tener una repuesta a la situación social que vive la Quebrada y la Puna jujeña. Todos contra todos

No hay derechos, los que hay son avasallados, una lágrima más y un sabor amargo al momento.

Por otro lado, los chicos no pueden continuar con las clases porque los docentes no pueden pasar para enseñar, los días pasan y no hay forma como recuperar el tiempo perdido. ¿Quién se hará cargo de este momento y del caos social en Jujuy?

En ese contexto, la emprendedora turística, Roxana Mendoza, en primer lugar, se solidarizó con los reclamos por parte de las comunidades y empleados estatales, pero no coincide con los cortes de ruta porque vulneran muchos derechos. “Hemos decidido tomar una iniciativa porque tenemos afectado nuestros derechos de trabajar”, comentó y agregó “vivimos del turismo y hoy estamos en una situación desesperante porque no podemos trabajar”.

“La fuente de trabajo está en peligro, somos varias familias las que vivimos del turismo y hoy estamos perjudicados. Las reservas se fueron cayendo y están afectando, en principio, las vacaciones de invierno”, sostuvo Mendoza.

Además, la emprendedora turística valoró el trabajo y el crecimiento del turismo en la Provincia. “Nuestra tarea creció mucho desde el inicio de este año en forma constante, permitiendo un mejor desarrollo comercial. Es decir, Jujuy creció un montón, el turismo es todo el año ya no se habla de temporada”, defendió.

En otro orden, Mendoza comentó que “los turistas tienen miedo de venir a la Provincia por la ola de violencia que hay”. Y a su vez señaló que los cortes son una incertidumbre, “los horarios de levantamiento cambian todos los días”, es más “se modifican sobre la marcha, no hay una información clara”.

Culminó Roxana Mendoza manifestando que “la situación es desesperante, lamentablemente no está en nuestras manos resolver, solo pido que retorne la tranquilidad, la paz y el trabajo para todos”.