Coronavirus: Uruguay estudia abrir las fronteras a vacunados

Así lo indicó el presidente Lacalle Pou en relación con la situación que atraviesa el turismo por la pandemia de Covid-19. La estrategia ante las nuevas variantes.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, informó este domingo que si bien «por ahora no» piensa en una modificación de estrategia sanitaria ante las nuevas variantes del coronavirus Covid-19, sí evalúa abrir fronteras para «algunas personas que estén inmunizadas» desde septiembre.

«Como uno de los sectores más afectados es el turismo, tenemos pensando en primavera abrir las fronteras para algunas personas que estén inmunizadas», argumentó durante una conferencia de prensa y agregó: «No tomen al pie de la letra que se va a abrir en primavera, estamos pensando con ese horizonte, tenemos la obligación de anticiparnos».

Cuando le preguntaron por un posible cambio de estrategia por el ingreso de nuevas variantes de coronavirus, el mandatario de Uruguay indicó: «Por ahora no. Hay alguna sugerencia de parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) con respecto a los viajantes cuando vuelvan al país, relativo a la cuarentena, lo estuvimos hablando, lo vamos a decidir en estos días».

A su vez, el MSP considera que hay que volver a exigir cuarentena obligatoria para todos aquellos que ingresen a Uruguay ya que desde hace algunas semanas, a quienes llegan con PCR negativo y vacunados contra el coronavirus se les recomienda el aislamiento, y solo se obliga a hacer un test al séptimo día o hacer aislamiento de 14 días en caso de no querer someterse a la segunda prueba.

El pedido se produjo a raíz del anuncio hecho el sábado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia Genómica, que informó el ingreso, por primera vez, de las variantes Delta y Beta, y, por segunda vez, la existencia de casos de las mutaciones Alfa y Lambda.

El ingreso de la variante Delta ocurrió mediante viajeros que venían de cuatro países diferentes, la Beta fue identificada en marinos extranjeros que están aislados y que no mantuvieron contacto con uruguayos. En la mayoría de los casos, o no estaban inmunizados o no tenían el esquema completo.

Respecto al plan de vacunación, Lacalle Pou afirmó: «Sigo sosteniendo que no debe ser obligatoria. Hay una política por parte del gobierno de ir hacia las personas que no han asistido a vacunarse, pero mayoritariamente los uruguayos se van a vacunar».