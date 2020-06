Coronavirus: “Si cerramos ahora, podríamos lograr que esto sea el pico”

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia, se refirió al aislamiento por el coronavirus con especial énfasis en el AMBA.

El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak aseguró sobre la pandemia de coronavirus que “si cerramos todo esta semana, si volvemos a fase 1, puedo frenar los casos de los 15 días restantes” en el AMBA.

En ese sentido, el segundo de la cartera de salud bonaerense indicó: “Si hacemos más eficiente el sistema de rastreos. Si cerramos ahora, podríamos lograr que esto sea el pico. Si no hacemos nada, en quince multiplicamos por 4 la cantidad de casos por día”.

Sin embargo, reconoció que la gente “no está preparada” para volver a la fase 1. Pero advirtió que “en el área metropolitana el ascenso es sostenido desde hace bastante tiempo. No puedo habar de Ciudad y Provincia”. Luego, el viceministro de Salud de la Provincia dijo a Gonzálo Sánchez para Clarín: “Yo no pienso que haya más casos en Provincia que en Ciudad porque es el mismo conglomerado urbano. Lo mismo piensa Horacio Rodríguez Larreta: no se pueden tomar decisiones distintas”.

En ese sentido, uno de los responsables del área de Salud de la Provincia confió: “Cuando nosotros hablamos con la gente de Ciudad nos dicen que tenemos que cerrar y volver a fase 1. Sólo discutimos cuándo y cómo. Uno dice tengo 15 días de margen, el otro dice tengo una semana. Puede haber una diferencia de cómo expresarlo”.

“Yo estoy viendo que los casos siguen subiendo en general. Hay que tener cuidado con ese análisis del día a día. No explica el escenario general. Martes, miércoles y jueves y viernes, si querés, son los días que mas cantidad de casos hay por una razón: son mas eficientes los laboratorios. Los fines de semana los casos bajan. Pero eso no quiere decir nada. No cambia la curva”, advirtió el viceministro de Salud sobre la pandemia de coronavirus.

Luego, Nicolás Kreplak indicó que hay “cerca del 60 por ciento de ocupación” de las camas y aseguró que “hay 50 distritos bonaerenses que no tienen casos y aún así cuentan con respiradores”. Sin embargo advirtió: “A este ritmo de contagios, estamos a 30 días o poco menos para que se nos ocupen todas las camas”.

“La gente que hoy se juntó por el Día del Padre y se contagió ya está, en 15 días aproximadamente algunos de ellos van a ocupar camas de terapia intensiva. Con esos no puedo hacer nada”, evaluó sobre el avance del coronavirus, aunque indicó: “Si cerramos todo esta semana, si volvemos a fase 1, puedo frenar los casos de los 15 días restantes”.

Sin embargo, Nicolás Kreplak reconoció que “la división de tareas no fue muy eficiente” porque se podrían “haber asumido roles mas eficaces”. En ese sentido, evaluó: “Si hubiéramos tenido unos meses más de habituación a las tareas, quizás hubiera sido más dinámico todo. Pero creo que todo se hizo con mucho criterio y esfuerzo. Nunca paramos”.

“En las villas hicimos un trabajo casa por casa que fue una bestialidad. También nos ayudó mucho el laburo de Larroque en Desarrollo Social”, aportó Nicolás Kreplak y agregó que “juntó intendentes y movimientos sociales, que no iban de la mano”.