CORONAVIRUS: NOS CUIDAMOS PARA CUIDAR

La organización y la preparación que llevamos adelante como equipos de salud y el uso racional de los Equipos de Protección Personal (EPP) minimizarán las probabilidades de contraer la infección por coronavirus.

Los miembros de los equipos sanitarios debemos utilizar de manera apropiada y racional los EPP, de acuerdo a situaciones específicas que surgen en el proceso de atención de las personas. Se trata de un recurso primordial, que ayuda al mismo tiempo a la prevención del contagio en un medio hospitalario y que requiere de un entrenamiento previo en su uso adecuado así como capacitación permanente.

Sabiendo que el coronavirus es una enfermedad respiratoria que se trasmite principalmente través de secreciones de nariz y de la boca de un paciente infectado, será fundamental que quienes asistamos a estas personas, permanezcamos bien cuidados.

En ese sentido, teniendo como base las normas de OMS y el Consenso de SADI, SATI, ANLIS MALBRAN y ADECI en base a recomendaciones de los Centros de Control de Infecciones (CDC) de USA a marzo de 2020, las recomendaciones son las siguientes:

Para triage: en esta etapa, no necesitamos entrar en contacto directo con la persona que consulta, pero debemos guardar la distancia de más de 1 metro y no utilizar EPP alguno, sobre todo si el paciente no tiene síntomas respiratorios. Si esa distancia no es factible de sostener o el paciente presenta síntomas respiratorios: usamos barbijo quirúrgico.

Para personal involucrado en la toma de muestras respiratorias: durante el procedimiento podrá ocurrir que el paciente tosa y aerosolice secreciones, por eso en este trabajo será imprescindible que usemos bata larga y de manga larga hidrorepelente, barbijo N95, gafas, protector facial, guantes que cubran el puño de la bata y cofia.

Para atención de caso sospechoso que precisa internación sin la necesidad de realizar un procedimiento respiratorio que facilite aerosoles: en este momento, precisamos gafas, barbijo quirúrgico, bata de manga larga, guantes que cubra el puño de la bata y cofia.

Atención de caso sospechoso o confirmado con procedimiento respiratorio: será determinante el uso de gafas, protector facial, barbijo N95, batas hidrorepelente largas y mangas largas, guantes que cubran el puño de la bata y cofia.

Personal de limpieza en sala de coronavirus: necesitamos barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, antiparras, cofia y botas o zapatos cerrados.

Áreas administrativas: el personal, incluyendo al personal de salud que realizamos tareas administrativas, sin contacto con pacientes COVID-19: no requerimos EPP. Por normativa provincial se indica solo uso de tapabocas o barbijo no quirúrgico ni N95.

Para recordar:

En la comunidad, como personal de salud debemos usar tapabocas. No barbijo quirúrgico ni N95. Esta medida provincial complementa a la norma nacional de aislamiento o cuarentena, al lavado de manos frecuente y al distanciamiento social.

Debemos considerar los cinco momentos del lavado de manos de OMS.

El lavado de manos frecuente con agua y jabón resulta vital para evitar la transmisión por contacto del coronavirus al igual que el uso del alcohol en gel.

Un EPP usado en el momento equivocado, es un EPP que nos hará falta en el futuro.