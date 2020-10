Coronavirus: medios de Estados Unidos reportan que Donald Trump pasa un período “muy preocupante”

Médicos que lo atienden con un tratamiento experimental dijeron estar “felices” pero altos funcionarios de la Casa Blanca se manifestaron preocupados por le evolución del mandatario.

Este sábado, los médicos que atienden a Donald Trump en el Centro Médico Militar Walter Reed aseguraron en conferencia de prensa que están “extremadamente felices” con la evolución del presidente norteamericano.

Como se sabe, el mandatario fue diagnosticado de coronavirus y, aunque en principio se dijo que iba a permanecer aislado en la Casa Blanca, en la noche del viernes fue derivado a un hospital militar, donde se le aplica un tratamiento experimental.

No obstante, poco después del optimismo mostrado por los médicos que llevan adelante el tratamiento, Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo que Trump pasa un período “muy preocupante”.

Según revelan medios como The Washington Post y The New York Times, el funcionario también dijo que los próximos dos días serán críticos en términos de la salud de Trump.

Además de esos mensajes contradictorios, el equipo médico de Trump sugirió que el presidente sabía que era positivo de COVID-19 mucho de que se informara el viernes.

Sean P. Conley, el médico de Trump, dijo que llevan “72 horas en el diagnóstico”, lo que significa que podría haber dado positivo el miércoles de esta semana y no ayer, cuando se divulgó oficialmente.

En medio de la confusión, el equipo médico se negó a responder preguntas clave sobre cuándo presentó los síntomas y fue diagnosticado por primera vez, sumando incertidumbre sobre el estado de salud del presidente de los Estados Unidos.