Coronavirus: confirman la identidad del pasajero imputado

El joven de 22 años tenía síntomas de coronavirus, escapó de un hospital en Uruguay y viajó a Buenos Aires en un ferry con 400 personas.



Un hombre fue imputado por la Justicia Federal este viernes luego de haber abordado un ferry de Buquebus con síntomas de coronavirus. El pasajero, de 22 años, había viajado a Europa y luego había sido internado en un hospital de Colonia, Uruguay, de donde escapó.

El imputado en cuestión fue identificado como Luca Singerman, según confirmó el periodista Mariano Martín. El joven era jugador de rugby del Club Ciudad de Buenos Aires, estudió en ORT y es hijo del economista Pablo Singerman, director del Departamento de Ciencias Sociales del CBC, UBA, además de ser profesor de Economía.

Luca Singerman era jugador de rugby de URBA, estudió en ORT y es hijo del economista Pablo Singerman: puede ir preso por no guardar cuarentena y generar el aislamiento de otras 403 personas

El hombre fue sumariado y judicializado, y una vez imputado, además del artículo 205 del Código Penal por violar el aislamiento, la Justicia no descarta aplicarte el 202 que establece “reclusión o prisión efectiva de tres a quince años” por negligencia e imprudencia de no respetar reglamentos y deberes que corresponden a una pandemia, y propagar una enfermedad al no guardar cuarentena.

Si la justicia federal comprueba que mintió, será detenidos de inmediato en el hotel Panamericano, donde se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria por proceder de una zona de riegos.

Luca Singerman puede ser condenado a “reclusión o prisión efectiva de tres a quince años” por negligencia e imprudencia de no respetar reglamentos y deberes que corresponden a una pandemia como el coronavirus

La investigación la lleva adelante la fiscal Alejandra Mángano junto con el juez federal Luis Rodríguez quienes ya solicitaron los informes médicos correspondientes a las autoridades sanitarias argentinas.

El alerta fue emitido el jueves por la noche por la oficina de Migraciones de Uruguay, que puso en marcha un operativo conjunto de Prefectura Naval Argentina y Sanidad de Frontera para detener el ferry antes de que comenzara el desembarque.

El mismo indicaba que en el pasaje se encontraba un hombre que se fugó de un centro sanitario de la ciudad de Colonia mientras se lo analizaba como sospechoso de coronavirus y no guardó la cuarentena.