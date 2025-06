Córdoba: condenaron a prisión perpetua a la enfermera que mató a los bebés en el Neonatal

Con 29 años, Brenda Agüero fue sentenciada a la pena máxima por un jurado popular.

Brenda Agüero durante el juicio en Córdoba

Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua, por haber sido encontrada culpable por la muerte de cinco bebés y de haber lesionado a otros trece en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba.

La enfermera de 29 años recibió la máxima pena por decisión de un jurado popular, tras diez horas de deliberación. En tanto, el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, fue absuelto, aunque sin el voto mayoritario de los integrantes del jurado.

En cuanto a los otros imputados del caso, recibieron diferentes penas, en el caso de Liliana Asís y Alejandro Escudero Salama , fueron sentenciados a 5 años y 4 meses; Marta Gómez recibió 5 años; Luisa Moralez, 5 años en suspenso; y Pablo Carvajal, 4 años en suspenso. Mientras que fueron absueltos la médica María Alejandra Luján, la enfermera Alicia Ariza y el exsecretario de Legales, Alejandro Gauto.

Según la decisión mayoritaria del jurado, Agüero es culpable por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en un contexto de serialidad criminal”, por haberle inyectado potasio a cinco bebés recién nacidos, y de haber lesionado a otros trece recién nacidos, entre marzo y junio de 2022.

La declaración de Brenda Agüero durante el proceso judicial

En una de las últimas intervenciones que realizó en el juicio, la profesional de enfermería dijo ante los jueces del tribunal que: “Jamás le hice daño a ninguna persona, mucho menos a un bebé”.

En una exposición de casi 20 minutos, la acusada sostuvo: “Hace casi tres años que estoy detenida por un hecho que no cometí. No sé de qué otra manera explicarlo. Me están responsabilizando por algo que no hice”.

En esa ocasión, su abogado, Gustavo Nievas, destacó: “Fue una declaración serena, clara. La querella espera que se declare culpable, pero ella aprovechó para aclarar muchas cuestiones que se dijeron”.

Durante su testimonio, Agüero también deslizó críticas al accionar del Ministerio Público Fiscal y de los abogados de las familias: “Me han juzgado por todo. Si estoy seria, dicen que no me importa. Si no miro a las madres, que no tengo empatía. Incluso critican que sonría, y no es por falta de respeto: es para mi mamá, que me ve y necesita saber que estoy bien”. Y agregó: “Sé perfectamente el proceso al que me enfrento. Es doloroso estar acá sentada y no poder responder a cada cosa que se dice”.

Sobre las declaraciones de algunas madres que perdieron a sus hijos, Agüero puso en duda la veracidad de parte de esos testimonios: “Se dijeron cosas que no pasaron”. “La idea era responder preguntas, nos preparamos para eso, pero ante la actitud hostil de la fiscalía y la querella, decidimos no hacerlo”, explicó. Y cerró con una frase que expuso el costado humano del proceso que atraviesa: “A mí ya me mataron en vida. Más allá del fallo, si tengo la suerte o la bendición de salir, afuera me espera una vida destruida”.