Copa de la Liga: Racing le ganó sobre la hora al puntero Colón

Con un gol de Cáceres en el tercer minuto de descuento, la «Academia» se impuso 2-1 en Avellaneda y se mantiene en zona de clasificación.

Racing se impuso por 2-1 a Colón de Santa Fe en un encuentro válido por la undécima fecha y jugado en el Cilindro de Avellaneda. El delantero Luis «el Pulga» Rodríguez abrió el marcador para el «Sabalero», mientras que Ignacio Piatti anotó para «La Academia», a los 40 y 45 minutos de la primera etapa, respectivamente.

Pero el momento más agónico del conjunto de Avellaneda llegó a los 48 minutos del segundo tiempo, cuando convirtió el gol del triunfo el defensor de Racing Juan Cáceres, quien le dio tres puntos importantes a su equipo.

Durante los primeros minutos de juego, «La Academia» fue más y tuvo las oportunidades más claras para ponerse en ventaja, pero no estuvo fino para definir y lo pagó caro. El reloj marcaba 40 minutos cuando los santafesinos contaron con un córner que cayó en el corazón del área. Enzo Copetti intentó despejar, pero molestó la salida del arquero Gabriel Arias y dejó la pelota en juego. Por detrás apareció Luis Miguel «El Pulga» Rodríguez, que no había pateado el tiro de esquina por una molestia, y anotó el 1-0 de cabeza.

Cuando la primera parte llegaba a su fin, apareció Juan José Cáceres, que se escapó por la derecha, hizo una gran jugada individual y mandó el centro para el ingreso de Ignacio PIatti que, en su regreso luego de haber tenido covid-19, marcó el gol para el 1-1. Fue la primera conquista de Nacho con la camiseta de «La Academia».

El cierre del encuentro fue con polémica. Ya en tiempo de descuento, Racing contó con un córner a favor y Juan Cáceres se elevó para conectar un cabezazo con destino de red. La tensión se desató debido a que el juez de línea levantó su bandera al considerar que Darío Cvitanich, que no tocó la pelota, pero que estaba parado adelante del arquero Burián, participó de la jugada. Sin embargo, unos segundos después y tras un intercambio con el árbitro Pablo Dóvalo, corrió hacia la mitad de la cancha y convalidó el tanto.

Síntesis del partido

Racing: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Leonardo Sigali, Lucas Orban y Eugenio Mena; Tomás Chancalay, Julián López, Leonel Miranda e Ignacio Piatti; Maximiliano Lovera y Enzo Copetti. DT: José Antonio Pizzi.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro y Gonzalo Escobar; Facundo Farías y Luis Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 40min. Rodríguez (C) y 45min. Piatti (R)

Gol en el segundo tiempo: 48min. Cáceres (R).

Cambios: en el segundo tiempo: Cristian Bernardi por Farias (C), Yeiler Goez por Castro (C); 26min. Carlos Alcaraz por Chancalay (R), 35min. Lorenzo Melgarejo por Lovera (R), Anibal Moreno por Piatti (R); 40min. Darìo Cvitanich por López (R).

Amonestados: Chancalay (R), Delgado (C), Meza (C), Rodríguez (C), Copetti (R).