También destacó que “es necesario que los gobiernos provinciales y locales puedan participar en las negociaciones de la COP, donde participan solo negociadores de los estados nacionales. Nuestra participación siempre se da en otros espacios de la COP que no son aquellos donde se toman las decisiones. Los gobiernos subnacionales conocemos la realidad de nuestro territorio y somos los que hacemos frente a los desafíos del cambio climático, por eso nuestras voces deben poder ser incorporadas en las negociaciones de alto nivel donde se toman medidas que afectan nuestro presente y las posibilidades de futuro”.

«Llevamos 30 años desde la aprobación de la Convención marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y las emisiones se han incrementado de manera escandalosa. El proceso de discusiones no parece haber tenido efectos concretos en relación con la reducción del calentamiento global y esto nos pone en la antesala del punto de no retorno”. Por eso insistió que “las negociaciones de la COP no pueden continuar excluyendo la perspectiva de los estados subnacionales, como viene sucediendo desde que se inicio el proceso tras la aprobación de la CMNUCC”.

Lamentó la titular de la cartera de Ambiente y Cambio Climático que “las Naciones desarrolladas no han cumplido con sus compromisos de financiamiento de 100 mil millones de dólares anuales, comprometidos en 2009. Habrá ahora con el fondo de pérdidas y daños nuevas metas de financiamiento, pero somos un poco escépticas en que se concreten en el corto plazo”. Por eso, sentenció “es necesario avanzar con una justicia climática, un tribunal penal internacional que sea garante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Sino seguiremos asistiendo a debates y negociaciones retóricas, sin ningún resultado”.

Agregó que “la ausencia de financiamiento destinado a los países en vías de desarrollo, profundiza la inequidad generada por el cambio climático, cuyos efectos son siempre más devastadores sobre las naciones con menos posibilidades de invertir en adaptación, en infraestructuras y servicios para afrontar los cambios generados ya en el clima. De esta manera serán estos países y dentro de ellos las poblaciones que presentan mayores vulnerabilidades las que estarán condenadas a padecer los impactos negativos del cambio climático”.

“El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, no se está cumpliendo y esto agudiza las injusticias. Y No se cumplen porque los mayores generadores no están haciendo los esfuerzos necesarios para reducir sus emisiones, sino porque además no están aportando para que los países con renta baja o media puedan afrontar los desastres producidos por el desarrollo de los primeros”, añadió Zigarán.

“Las provincias del norte grande entendemos que deben abrirse -en el marco de las negociaciones internacionales- lugares para la representación de los estados subnacionales, porque son estos los que sufren de manera directa los impactos, pero además son ellos los que hacen los esfuerzos en sus territorios para conservar, para generar sumideros de carbono, para bajar la huella de CO2, para mitigar los gases y generar en sus comunidades capacidades para volverlas resilientes frente a lo que vendrá en los próximos años”.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático y la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sostenible –junto a las autoridades del Norte Grande- participaron de diversas reuniones en el marco de la COP 27, con legisladores de EE.UU; la coalición Under 2 de la que Jujuy forma parte; IETA y Alcott que son referentes en la comercialización de bonos de carbono, y autoridades de PNUD, entre ellas María Eugenia Di Paola.

Además Zigarán y Sánchez Cuartielles mantuvieron conversaciones con referentes del Fondo de Mitigación de la ONU, donde la Provincia de Jujuy presentará propuestas; con los legisladores del Observatorio Latinoamericano de Cambio Climático y con el representante de la CEPAl, Santiago Lorenzo. Y participaron de reuniones donde la delegación oficial de la República Argentina liderada por la Secretaria de Cambio Climático de Nación, Cecilia Nicolini, dio a conocer los avances en las negociaciones.

En Sharm El Sheik, Zigarán y Sánchez Cuartielles junto a funcionarias y funcionarios de la delegación de Norte Grande participaron de encuentros con el Embajador argentino en Egipto Eduardo Varela y el Ministro de Desarrollo Local de Egipto Hesham Amna. Posteriormente en El Cairo, la misión argentina se reunió con el Viceministro asistente para Asuntos de América Latina de la Cancillería egipcia, Embajador Ashraf Mouni y la Vicegobernadora de Giza, Hend Abdel Halim, para presentar el potencial de la región, los objetivos trabajados en materia ambiental en la COP, trabajar en cooperación con las provincias de Egipto y del Norte Grande y profundizar la comercialización con este país.

Cabe señalar que las autoridades ambientales del Norte Grande han requerido la conformación una Comisión de Ambiente y Cambio Climático, solicitud que será puesta a consideración de los gobernadores en la reunión que el bloque regional mantendrá el 23 de este mes.

La comitiva de Norte Grande estuvo integrada también por representantes de Santiago del Estero, Bernardo Abruzzese, Secretario de Representación Oficial y de Relaciones Internacionales; Carlos Salmoiraghi, Subsecretario de Medio Ambiente y María Soledad Delgado, Coordinadora de Relaciones Internacionales. Por Catamarca, la Ministra de Seguridad, Fabiola de los Ángeles Segura; el Ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Lucas Zampieri; el Secretario de Medio Ambiente, Nicolás Verón y el Director de Defensa Civil de la Provincia, Martín Castelli. Por La Rioja, el Ministro de Producción y Ambiente, Fernando Rejal; el Secretario de Ambiente, Santiago Azulay Cordero y la Secretaria de la Representación Institucional, Fabiana Oviedo. Por Tucumán, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria; el Secretario de Relaciones Internacionales, Mariano Fernández y la Directora de Ambiente, Florencia Sayago. Por Misiones, el Ministro de Cambio Climático, Gervasio Malagrida; la Subsecretaria de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación, Silvia Kloster y la Subsecretaria de Relaciones Internacionales y Cambio Climático, Carla Brizuela.