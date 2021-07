CONVOCATORIA DL MUNICIPIO CAPITALINO PARA TAXISTAS Y PARTICULARES

Luego de una reunión con el gabinete Municipal, el Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, informó que es muy difícil llegar a un acuerdo entre las partes para levantar el paro actual y lamentablemente los vecinos se ven muy perjudicados por esta situación.

Desde el municipio convocarán a los taxistas y particulares a colaborar en el transporte de pasajeros y además por el plazo de 15 días los propietarios de autos particulares podrán transportar pasajeros presentando los siguientes requisitos: carnet de conducir, título del automotor, RTV y seguro.

En este marco, el intendente, “Chuli” Jorge, informó sobre el paro inédito, único en los últimos 14 años en la Ciudad, y donde no se encuentran soluciones en caso de que no lleguen fondos de Nación y además hay voluntad del Gobierno Provincial de cumplir con sus obligaciones, “en caso de que no lleguen los fondos nacionales es imposible para las empresas cumplir con las exigencias poco negociables y poco relacionadas con el drama que vive toda la población, y como responsables del servicio público abriremos alternativas solidarias a este problema”.

Además, el intendente explicó que trabajarán con el Concejo Deliberante y que además convocarán al vecinalismo para generar alternativas transitorias con el transporte debidamente autorizado, “hay voluntad de los taxistas para colaborar en el transporte a los vacunatorios que es fundamental en estos días con precios muy parecidos a la tarifa del transporte público, también promoveremos a través de los centros vecinales transportes comunitarios, solidarios y alternativos porque la provincia no detiene la campaña de vacunación”.

Por último, el jefe comunal hizo un llamado a los integrantes de UTA, “hay una conciliación que no se acató y es una transgresión a las normas que indican que se deben buscar todas las alternativas posibles porque hay vidas en peligro y es un tema muy serio”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, expresó que ante la grave situación que se está viviendo por un paro inédito y en incumplimiento a una conciliación obligatoria, pidió a las partes llegar a un acuerdo y solucionar esta situación, “el estado debe dar soluciones alternativas y trabajaremos para invitar a los Centros Vecinales para que se acerquen con sus autos particulares y presten el servicio de transporte en el ámbito de San Salvador de Jujuy, a través de la dirección de Participación Vecinal y las personas que quieran brindar el servicios se tienen que inscribir con el: carnet de conducir, el título del automotor, la revisación técnica vehicular (RTV) y el seguro; luego la secretaría de Servicios Públicos y la dirección de Transporte brindará un permiso por 15 días”.

Por último, el secretario de Servicios Público, Guillermo Marenco, manifestó, “en esta situación debemos buscar alternativas para facilitar un servicio de transporte que incluirá el transporte alternativo legal y autorizado, más esta convocatoria en la que participarán los Centros Vecinales, de forma solidaria, hasta alcanzar una solución definitiva; nos hubiese gustado mucho que se esté brindando el servicio de transporte de pasajeros y actualmente desde el ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante buscaremos alternativas válidas y seguras hasta que las partes alcancen un acuerdo”.