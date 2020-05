Convocaron para este sábado a una “Caravana por la Libertad” en varias ciudades para protestar contra la cuarentena

A través de las redes sociales y sin una cara visible detrás, convocan para mañana desde las 17 a una “Caravana por la libertad”, en protesta por la cuarentena obligatoria que fue decretada por el gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus en el país.



La movilización es en automóviles y a través de las principales avenidas y circuitos céntricos de distintas ciudades del país. Algo similar a lo que se llevó adelante el lunes pasado en la localidad bonaerense de Tigre, donde los vecinos del complejo Villanueva circularon en sus vehículos para protestar contra la extensión del aislamiento social preventivo.

No es la única cita. También para mañana, pero a las 16 horas, hicieron un llamado a concentrarse en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires a los dueños de Pymes y comerciantes en general afectados por la pandemia y la cuarentena. “No al Estado totalitario” o “Vení a marchar por la libertad” son algunas de las consignas de la movilización, que reclama por “una cuarentena inteligente” y “libertad para trabajar y movilizarse”. Para aquel que no pueda movilizarse en su auto o concurrir a la centro porteño, se lo llama a participar a las 17 de un cacerolazo desde su casa o en cualquier esquina. “Sí a la libertad, no al comunismo”, es otro de los mensajes difundidos en las redes sociales

En la ciudad de Resistencia, Chaco, médicos autoconvocados se sumarán a la caravana. Lo harán en reclamo por las condiciones de precariedad y desprotección en las que cumplen funciones en uno de los lugares más golpeado por el COVID-19 del país. La marcha será a partir de las 16:45 en Resistencia y el interior provincial con el objetivo de visibilizar la grave situación.

En varios de los mensajes para justificar la marcha, cuestionaron al presidente Alberto Fernández por aparecer en actos en distintas provincias rodeado de personas y sin cumplir con las medidas básicas de prevención, como el correcto uso del tapabocas o el distanciamiento social recomendado por los especialistas. “Salgamos para ser República de libres bajo la irrestricta supremacía de la Constitución Nacional”, dice uno de los tantos tuits en contra de la cuarentena.

Las movilizaciones coincidirán con el comienzo de las nuevas restricciones para circular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que fueron ordenadas la semana pasada por el gobierno nacional cuando comunicó la nueva etapa de la cuarentena. En las nuevas disposiciones, se estableció que desde el sábado 30 de mayo empezará a regir el nuevo permiso para circular que deberán portar los trabajadores esenciales que estén exceptuados de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Los detalles de las nuevas medidas para podes transitar ya fueron especificados en el Boletín Oficial. Básicamente, consisten en que aquellas personas que a inicios de abril habían tramitado sus permisos de habilitación para la circulación deben volver a completar el registro. Lo mismo rige para quienes necesiten solicitar el permiso de circulación para trabajadores esenciales por primera vez. Los permisos concedidos anteriormente no serán válidos. El resto de la población que no esté contemplado en ese grupo no podrá movilizarse fuera de su casa, salvo para dirigirse a comercios de cercanías en los que puedan adquirir productos esenciales (farmacias y supermercados).

infobae