Convocan a emitir opinión sobre el proyecto referido a la Licitación del Transporte Urbano de Pasajeros

En este contexto, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, expresó: “Seguimos avanzando con lo que es el pliego de licitación que fue remitido por el Ejecutivo Municipal, a fin de avanzar en el proceso de licitación del transporte público de pasajeros por colectivos, en el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En ese sentido, se hicieron algunas modificaciones al pliego y se estableció un pre-dictamen, que será sometido a un proceso participativo. La idea es que -por un plazo de 15 días hábiles- las instituciones, vecinos, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados, la Universidad Nacional de Jujuy, puedan opinar sobre lo que es el pliego de licitación, a fin de nutrirnos de distintas opiniones, de distintas versiones que nos puedan colaborar para emitir la mejor ordenanza posible. En ese sentido, están invitados los centros vecinales, los vecinos en general, a presentar sus ponencias por escrito y de esa manera podernos nutrir de más visiones, que es lo fundamental y la idea de este proceso participativo».

“Una vez terminados estos 15 días hábiles —continuó el edil— el Concejo Deliberante analizará cada una de las opiniones, de las ponencias, y en base a eso se emitirá el dictamen final que sería el sometido a votación en el recinto, a fin de dictar la ordenanza que convoque a licitación, que seguramente sería llevada a cabo en el transcurso del 2026”.

Finalmente, el edil radical señaló: “Los vecinos que desean acceder al pliego podrán hacerlo ingresando a la página web del Concejo Deliberante: www.cdjujuy.gob.ar, como de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a fin de poder consultarlo, analizarlo y, si lo desean, realizar los aportes pertinentes” concluyó.