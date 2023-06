Convención Constituyente *Enérgica defensa del nuevo derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica*

El convencional constituyente Gastón Morales reiteró que el derecho a la manifestación no se modificará, ya que no lo habilita el proyecto de reforma.

El convencional Gastón Morales, del Frente Cambia Jujuy, afirmó que la reforma constitucional que se lleva adelante en la Provincia “no viene a aniquilar el derecho a la manifestación, sino a incorporar un nuevo derecho, el de la paz social y la convivencia democrática pacífica”.

Morales, quien preside la comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías Constitucionales, destacó el amplio debate que se extendió más de cinco horas el último lunes, sobre la reglamentación del derecho a la protesta y la prohibición de los cortes de rutas y calles.

En ese sentido, expresó que “los convencionales del Frente Cambia Jujuy hicimos una evaluación correcta de lo que creemos viene ocurriendo en la provincia, que tiene que ver con las elecciones, y que una amplia mayoría apuesta por poder plantear sus necesidades, sus pedidos, de una forma pacífica, de una forma democrática, a través de los canales correspondientes. Y ese es el derecho a la manifestación, que está consagrado en la Constitución provincial y que de hecho no se modificará, porque no está habilitado por la ley de reforma”.

Consideró que en la controversia que se armó por este tema “hay una tergiversación política de cierto sector minoritario que responde a la Izquierda, que quiere con el engaño a la población generar la idea de que esta reforma parcial de la Constitución provincial viene a aniquilar el derecho a la manifestación”.

“El derecho a la manifestación quedará plasmado como históricamente lo está en nuestra Constitución. Lo que estamos discutiendo es la incorporación de un nuevo derecho, que es el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica”, remarcó Morales, agregando que “la manifestación es vital para una democracia, solo a través de ella el pueblo se puede expresar pacíficamente, sin armas, plantear las disconformidades con un gobierno o una situación dada, incluso con el sector privado”, apuntó.

“Ese derecho que es vital para una democracia sana, que busca el equilibrio, de ser equitativa, justa, naturalmente convive con el ejercicio de otros derechos, que son igualmente importantes, como por ejemplo el derecho a la salud, a ir a trabajar, a estudiar, a circular para el desarrollo de cada individuo. No existen prioridades de derechos. Los derechos que se incorporen en la carta fundamental de los argentinos, de los jujeños, de otros países, todos tienen un nivel de equilibrio y de balance entre ellos. Por eso lo que se pretende incorporar con este nuevo derecho a la paz social, es que los derechos sean ejercitados sin atropellar a otros”, reiteró el convencional.

Al tiempo de señalar que en los últimos ocho años hubo manifestaciones y peticiones a las autoridades “sin que se pida permiso a nadie y sin ningún tipo de limitación”, destacó Morales que lo que esta incorporación viene a plasmar “es el triunfo histórico del pueblo de Jujuy, que eligió hace ocho años y que ha consolidado en este tiempo, que es la paz, la democracia y el no atropello como forma de vida”.

Agregó que “este es un triunfo histórico en el sentido de que en Jujuy vivimos durante años en el caos institucional, con un gobierno paralelo, organizaciones sociales como la Tupac Amaru, que lideraba Milagro Sala, que bajo la premisa de la manifestación lo que encubría era realmente el ejercicio de un poder económico muy fuerte sobre la población más vulnerable, que necesitaba acceder a una ayuda estatal. Se había privatizado la ayuda oficial a través de esta organización, que se había terminado transformando en una organización fascista, que con mucho poder económico que venía de fondos públicos sin control de parte del Gobierno nacional. Era la gerente de las personas más vulnerables, y todos sabemos en Jujuy que si estas personas no hacían lo que se les ordenaba de forma tiránica y despótica, no podían agarrar la Constitución y reclamar por sus derechos. Incluso había penetrado en distintos estamentos de la vida jujeña”.

“Ese poder que se había instalado en la cultura de Jujuy nos había llevado al enfrentamiento, al conflicto y a la violencia sobre todo. Por eso el nuevo derecho lo que plantea es que garantiza la paz social a las personas que no tienen que ser de tal o cual partido político, ni de tal o cual organización. Ninguna organización es dueña de la voluntad popular, ni los gobiernos lo son. Este es el enfoque que viene a consolidar el ejercicio de la manifestación, que es vital para la democracia como también lo son los demás derechos, que se deben ejercer siempre sin violencia, sin intimidación, sin daño. Porque eso es lo que nos va a permitir como sociedad, como lo viene planteando el gobernador, a poner y enfocar esa energía en proyectos, en nuevos desarrollos, a recuperar la autoestima como jujeños”, subrayó para finalizar.