Contundente respaldo en San Nicolás a la precandidatura de Gerardo Morales

El precandidato a presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, participó de la apertura de un campamento dirigencial convocado por la JR San Nicolás, en cuyo marco se multiplicaron las expresiones de apoyo al líder del radicalismo.



En la oportunidad, Morales exteriorizó su satisfacción de estar junto a los dirigentes “más competitivos del país”. “El radicalismo tiene el 70% de la dirigencia más competitiva de Argentina, producto de la renovación de los cuadros militantes, por lo tanto tenemos con que ser gobierno”, sentenció.

El diputado nacional Martín Tetaz, recordó las “diferencias de pensamiento” que tenía con Morales y enfatizó que las mismas quedaron atrás, “porque nunca antes escuché de un candidato las ideas que expuso Gerardo Morales respecto del rumbo que tiene que adoptar el país”, sostenido por “la transformación que está haciendo en Jujuy”.

“En Jujuy funciona la Justicia, a diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, donde los chorros saben que todo es joda; en Jujuy funciona la Constitución y la gente transita libremente en calles y rutas, porque ya no hay piquetes extorsivos”, describió y fue categórico al recalcar que “Jujuy es la capital de la libertad, de la diversificación productiva, de las energías renovables y de la transformación de planes sociales por empleo”.



Tras reivindicar la “capacidad y experiencia para gobernar” que distingue a Morales, el intendente del Partido de San Nicolás, Manuel Passaglia, expuso su “cansancio” resultante de “escuchar sistemáticamente que la realidad no se puede cambiar” y llamó a “no acostumbrarnos a vivir en problemas”, entendiendo que “hay soluciones” y que “el Estado se puede transformar”. “Uno de los mejores ejemplos de ello es Jujuy de la mano de Gerardo Morales”, sentenció.

Con posterioridad, la diputada nacional Danya Tavela destacó la “importante figura” de Morales, no solo como conductor del Comité Nacional de la UCR, sino también como precandidato a presidente de todos los argentinos, “contagiándonos energía, valentía y garra para ponerse al hombro las elecciones y volver a gobernar la Argentina”, acotó.

El diputado provincial Pablo Domenichini, por su parte, indicó que “este año discutiremos, como tal vez no lo hicimos en anteriores turnos electorales, una bisagra en la historia del país que hoy está patas para arriba y debemos dar vuelta” y aseguró que “tenemos pruebas claras de que podemos hacerlo, con un radicalismo protagonista dentro de Juntos por el Cambio con Gerardo Morales como candidato a presidente”.

A su turno, Francisco Lombardo, presidente de la Mesa de Conducción de JR Evolución, fue categórico al definir a Morales como “referente que defiende la educación gratuita, la salud pública y a los trabajadores”.

En tanto, Bernardo Weber, de marcada ascendencia en la juventud a partir de sólidos antecedentes en militancia en Franja Morada y Federación Universitaria Argentina, señaló que “el partido trazó un gran desafío a nivel nacional que encabeza Gerardo Morales” y resaltó que “sin dudas estamos ante el compromiso de gestar y dar las respuestas que los argentinos demandan, entendiendo que hay una forma diferente de hacer política para dar vuelta la Argentina”.

Ante mayúscula demostración de respaldo, Morales afirmó que “tenemos un partido político fuerte y tenemos un plan de gobierno para luchar con toda la energía para dar vuelta la Argentina que duele”.

Dirigiéndose a los dirigentes presentes en San Nicolás, indicó que “la juventud no es solo el futuro, es la energía que puede generar la transformación del país que tiene todo lo que el mundo necesita”, escenario en el cual “podemos ser la primera potencia con el litio, las energías renovables, el cobre, la economía del conocimiento, la biotecnología, los minerales críticos para la transición energética y los alimentos”.

“No se conformen, busquen siempre el cambio y no se acostumbren a vivir con problemas”, completó.