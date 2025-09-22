Continúa la agenda de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Sep 22, 2025
Reflejos Jujuy
Locales
0
Con un abanico de actividades entre elecciones, desfiles, exposiciones y encuentros culturales sigue la fiesta estudiantil en Jujuy.
Cronograma:
Domingo 21 de septiembre
Exposición de Carrozas – 14 a 18 horas en Ciudad Cultural.
Elección Paje 10 – 19 horas en Ciudad Cultural
Lunes 22 de septiembre
Exposición de Carrozas – de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Elección Representante Provincial – 20 horas en Ciudad Cultural con la presentación de Los Cafres.
Martes 23 de septiembre
Congreso de la Juventud – 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica
Desfile Grupo A – 20 horas en Ciudad Cultural
Miércoles 24 de septiembre
Desfile Grupo B – 20 horas en Ciudad Cultural.
Jueves 25 de septiembre
Desfile Doble – 18 horas en Ciudad Cultural.
Viernes 26 de septiembre
Elección Nacional – 21 horas en Estadio 23 de Agosto – Presentación de Airbag.
Sábado 27 de septiembre
Entrega de premios – 17 horas en Ciudad Cultural.
Sep 22, 2025
0
Sep 22, 2025
0
Que te parece Nuestro sitio web?
Ver Resultados
Sep 22, 2025
0
Sep 21, 2025
0