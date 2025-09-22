Continúa la agenda de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Elección Paje 10 – 19 horas en Ciudad Cultural

Lunes 22 de septiembre

Exposición de Carrozas – de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Elección Representante Provincial – 20 horas en Ciudad Cultural con la presentación de Los Cafres.

Martes 23 de septiembre

Congreso de la Juventud – 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica

Desfile Grupo A – 20 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 24 de septiembre

Congreso de la Juventud – 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica

Desfile Grupo B – 20 horas en Ciudad Cultural.

Jueves 25 de septiembre

Desfile Doble – 18 horas en Ciudad Cultural.

Viernes 26 de septiembre

Elección Nacional – 21 horas en Estadio 23 de Agosto – Presentación de Airbag.

Sábado 27 de septiembre

Entrega de premios – 17 horas en Ciudad Cultural.