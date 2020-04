CONTENCIÓN A PERSONAS AISLADAS EN EL HOSPITAL DE CAMPAÑA EN PALPALÁ

Dado el aislamiento de personas en el Hotel Casino General San Martin, el doctor Sergio Barrera del COE y el director del Instituto Municipal de Desarrollo del municipio local, Luis Moreno, brindaron detalles sobre el tema.

En los últimos días se viralizó en redes sociales un video de personas, “trabajadores golondrinas” que se encuentran aisladas en el Hotel de Campaña de la ciudad siderúrgica, en este sentido el doctor Sergio Barrera del Hospital Wenceslao Gallardo e integrante del COE y COEM y el director del Instituto Municipal de Desarrollo (IMD), Luis Moreno, dieron detalles sobre el tema.

Al respecto, Moreno sostuvo que “debido a la circulación de estos videos, la idea es aclarar que el COE decidió que todas las personas que entren a la provincia y vengan de otro lado, en este caso en el Hotel Casino General San Martin, en su mayoría trabajadores golondrinas que vienen del sur del país, por una cuestión de estar atento a esto, el COE ha decidido el aislamiento preventivo de esa gente, nosotros les pedimos que traten de cumplir con el aislamiento, por el bien de ellos y de todos los jujeños, es una norma preventiva que la deben cumplir y estar conscientes que hay mucha gente trabajando todos los días las 24 horas”, empezó contando.

El funcionario municipal luego agregó que “está trabajando todo el personal del hospital Wenceslao Gallardo, del SAME, trabajando para que ellos estén bien y tengan el cuidado sanitario, el personal de la Policía de la Provincia, de la Regional 8 con la custodia permanente del lugar, y todos los empleados municipales que han sido designados por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, asistiendo con el desayuno, almuerzo, cena y otras actividades, entonces les pedimos que sean solidarios, entiendo que el aislamiento provoca cierta ansiedad pero es por el bien de todos, para la lucha contra este virus, les pedimos que sean pacientes, que hagan la cuarentena y que colaboren porque hay mucha gente trabajando todos los días dejando su familia, dejando sus cosas para ayudar al COE y a la provincia en el desarrollo de estas actividades”, detalló.

Por su parte, el doctor Barrera, manifestó que “estas personas están en aislamiento preventivo, esto significa que cada persona tiene habitaciones individuales, entonces eso de juntarse 2, 3, 4 personas es una actitud, producto de la ansiedad, del miedo, y tratan de juntarse para intercambiar experiencias, pero eso no colabora en nada, si hubiera algún caso positivo que no esté respetando el aislamiento preventivo pone en riesgo la vida de ellos mismos”, expresó.

Por otra parte argumentó que “son personas que están en aislamiento preventivo y no presentan ningún síntoma, y que pueden ser asintomáticas, por eso justamente son 10 días más que les queda, desde el hospital vamos a tratar de proveerles asistencia psicológica, hay que destacar también el esfuerzo tremendo que está haciendo el municipio para brindar no solo el alojamiento, sino también el desayuno, el almuerzo, la cena, es un esfuerzo desmesurado desde el hospital y desde el SAME, desde provincia, estas personas tienen que ser comprensivas y la sociedad también comprender que este aislamiento preventivo es solamente para prevenir alguna aparición de síntomas y para proteger a todos”, sostuvo Barrera.

Asimismo, señaló que “las actividades de estas personas son limitadas, pero hay que tener en cuenta que este hotel es un lujo, no todos tienen esa suerte, la agenda las tienen que ir diagramando ellos de acuerdo a sus posibilidades”, concluyó.

Por último, Luis Moreno, ahondó que “la policía está las 24 horas, se les llamó varias veces la atención los primeros días, finalmente estas personas entraron en razón, han logrado en los últimos días cumplir con el aislamiento, todos los días se les habla, se los trata de calmar, de contarles cómo es la situación. Todas las habitaciones tienen televisión con cable y wifi, es decir que tienen cierta comodidad como para pasar estos 14 días, lamentablemente nos tenemos que cuidar todos del virus, ellos tienen que entender que tienen que cumplir con el aislamiento y después se podrán ir tranquilos a sus casas”, sintetizó.