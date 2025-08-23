Confirmaron la causa de muerte de Kylie Page, la actriz porno de 28 años que fue hallada en su departamento

La actriz de cine para adultos y modelo erótica estadounidense Kylie Page murió a causa de los efectos del fentanilo y la cocaína, según confirmó el registro público del médico forense del condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

Page fue hallada muerta en su residencia de Hollywood el 25 de junio, tras el llamado de emergencia de un amigo, quien estaba preocupado por no tener noticias de la joven.

Pero cuando las autoridades acudieron al lugar, ya era demasiado tarde. Fue declarada muerta en su departamento. Según informó el medio estadounidense TMZ, las autoridades encontraron fentanilo, un potente opioide agonista sintético utilizado como analgésico, y cuyos efectos son más potentes que la morfina. De ahí que se utilice en dosis menores.

También encontraron una gran cantidad de otras sustancias, aunque al momento de darse a conocer la noticia no revelaron cuáles. Además, había fotos sexuales de Page con diferentes hombres esparcidos por todo el departamento.

Sin embargo, antes de su trágica muerte, Page llevaba 60 días sobria tras una lucha contra las drogas. Fuentes familiares contaron a TMZ que la joven estrella de la industria pornográfica había incursionado en el consumo desde adolescente, pero tras un proceso de rehabilitación de unos años, Page le habría dado un giro a su vida.

Kylie Page murió a causa de los efectos del fentanilo y la cocaína. Foto: Instagram/@therealkyliepagex.

El día antes de su muerte, Page había completado 60 días de rehabilitación, por lo cual estaba “muy orgullosa”, y de acuerdo con su madre Aimee, quien habló por teléfono con su hija, la actriz sonaba “alegre, pero un poco cansada”.

Aimee destacó que Page era “una persona increíblemente amable y con los pies en la tierra, dispuesta a hacer cualquier cosa por los demás”, como “donar su ropa, libros y artículos de aseo personal a las personas sin hogar”, y liderar las reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) a las que asistía.

Además, aseguró que Page “era muy consciente de los peligros y el dolor que conllevan las drogas”, tras la pérdida de dos tíos a causa de las adicciones, por lo que fue muy difícil para Aimee darles la triste noticia a sus hermanos, “a quienes le encantaba mimar con comidas de lujo y salidas a la playa cuando la visitaban en Los Ángeles”.

De acuerdo con la madre, un día antes de su muerte, Page estaba de compras con una amiga y vislumbraba en su futuro “oportunidades interesantes” de trabajo, ya que iba a grabar una sesión con un amigo músico.

El adiós a Kylie Page: “Era un alma amable”

Originaria de Claremore, Oklahoma, Bonnie Kinz nació en febrero de 1997, e ingresó a la industria del contenido para adultos en 2005, donde se hizo del nombre artístico de Kylie Page.

Como actriz, trabajó para las principales productoras como Naughty America, Blacked, Jules Jordan Video, Girlfriends Films, Brazzers, FM Concepts, New Sensations, Digital Sin, Kick Ass Pictures, Evil Angel, Wicked Pictures, Filly Films o Vixen, entre otras.

En 2017, participó de la serie documental de Netflix, “Hot Girls Wanted: Turned On”, que narra historias personales que “revelan cómo la intersección del sexo, la tecnología y las relaciones íntimas cambia nuestras percepciones”.

En 2018 fue nominada en los Premios XBIZ en las categorías de Mejor actriz revelación y Mejor escena de sexo en realidad virtual, junto a Lana Rhoades, Lily Jordan y Ryan Driller.

Antes de su repentina muerte por sobredosis, Kylie Page llevaba 60 días sobria. Foto: Instagram/@therealkyliepagex.

Tras la noticia de su muerte, Brazzers recurrió a la red social X para expresar su profunda tristeza. “Kylie será recordada por su risa, amabilidad y por llevar la luz allá donde iba. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Kylie durante este difícil momento”, escribieron.

El agente de modelos Alex Mack, de la agencia Hussie Models y que representaba a Page, aseguró que “perder a Kylie es realmente desgarrador”.

“Era un alma amable, una amiga maravillosa, y siempre traía calidez y energía dondequiera que iba. Así es exactamente como siempre la recordaré, llena de vida y bondad”, sostuvo.