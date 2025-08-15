Confirman en Jujuy ADN de dos desaparecidos entre los restos hallados en casa de Matías Jurado: el fiscal agravará la imputación

Mientras Matías Jurado cumple con 4 meses de prisión preventiva, el fiscal Guillermo Beller, que lo investiga como supuesto autor de una serie de asesinatos, confirmó este jueves que muestras de restos óseos encontrados en la investigación pertenecen a dos personas que habían denunciadas como desaparecidos.

El fiscal manifestó, en diálogo con medios locales y en conferencia de prensa, que si bien «aún no se hizo el cambio de carátula, la misma va a cambiar» posiblemente a «homicidio» en dos casos.

«Ha cambiado la plataforma fáctica, porque con las evidencias encontradas y confirmadas, ya hablamos de un segundo hecho, por lo que la calificación legal también cambiará», explicó.

Matías Jurado (37), el presunto asesino serial detenido en Jujuy.

Jurado había sido declarado imputable, lo que significa que puede ser juzgado por los crímenes de los que se lo acusa. El acusado, apodado «El Gringo», rompió el silencio en las últimas horas y le envió una carta al fiscal desde donde cumple la prisión preventiva.

«Llegó una carta de él pidiendo hablar personalmente conmigo en el penal», informó el fiscal y adelantó que a esa solicitud decidió «acceder, en principio va a ser el viernes».