Confirmado: el Frente de Todos cambia de nombre

El apoderado del PJ confirmó que el Frente de Todos cambiará su nombre para las PASO.

El apoderado del Partido Justicialista (PJ) nacional, Eduardo López Wesselhoefft, confirmó este miércoles que el Frente de Todos «cambiará su nombre» para las PASO del 13 de agosto, aunque dijo que a esta hora «todavía no está definido» y consideró que «es legal fijar un piso de más del 25 por ciento de los votos en la participación interna».

«El nombre no va a ser Frente de Todos, pero francamente todavía no lo sabemos. Solo sabemos que cambiará su nombre. Circula ‘Unidad Renovadora’, pero todavía no está confirmado», adelantó López Wesselhoefft en declaraciones radiales.