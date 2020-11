CONCEJALES SE REUNIERON CON REPRESENTANTES DE EMPLEADOS DE COMERCIO, UNIÓN DE EMPRESARIOS Y CÁMARA DE PyME

En la mañana del dia jueves ediles capitalinos mantuvieron reuniones con los representantes de Empleados de Comercio, Unión de Empresarios y Cámara de PyME, con el fin de avanzar en el tratamiento de la ordenanza que regula la actividad económica en el ámbito del espacio público.

Por tal motivo, se acercaron a la institución Miguel Mamaní, Secretario General de Empleados de Comercio; Marcela Jorge y Mario Yapur por la Unión de Empresarios, y Eduardo Medrano, representando a la Cámara de PyME, los que fueron recibidos por la totalidad de los concejales, más el Secretario Parlamentario Jorge Beller y la Secretaria Administrativa, Virginia Llapur.

A la hora de hacer un balance de ambas reuniones, el presidente de la institución, Lisandro Aguiar, expresó: «tuvimos reuniones muy importantes, venimos debatiendo el proyecto remitido por el Ejecutivo para abordar lo que es la reglamentación del uso del espacio público para actividades económicas. Recibimos muchos actores, primero a entidades estatales que tienen a su cargo el control de esta actividad, pero también a diversas organizaciones que nuclean a vendedores ambulantes”.

Asimismo, agregó: “la idea es poder tener toda la información, poder analizar todos los aspectos desde todos los puntos de vista para formar una opinión y tratar esta iniciativa. La verdad es que no han enriquecido todas las partes, hicieron aportes realmente trascendentes para generar un mayor debate, quedaron otros temas que vamos a ir analizando con el correr de los meses, planteado por los empresarios con respecto al comercio formal, esperamos poder llegar a los consensos para que esto sea ordenanza y de esta manera mejorar la formalización de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es lo que en definitiva este proyecto busca”.

Por su parte, Miguel Mamaní, Secretario General de Empleados de Comercio, refiriéndose a la reunión mantenida, afirmó: “encontramos fructífero la posibilidad de venir a este ámbito y dejar nuestro punto de vista, porque creemos que la única manera en que nuestra sociedad se encamine a tener una sociedad más justa es conversando, y a través del diálogo encontrar la solución a la infinidad de problemas que tenemos todos”.

En ese sentido explicó que “nosotros aportamos nuestra visión respecto de lo que sucede hoy en el ámbito de injerencia y en los que la municipalidad habilita puestos o genera espacios de trabajo, en los cuales hemos observado un alto grado de informalidad. Hemos pedido que se considere a futuro que siempre que la municipalidad concesione espacios para la explotación, para la venta, o lo que fuere, se realice generando trabajo formal. Es decir, tiene que haber un marco regulatorio que permita que la persona concesionaria de ese espacio garantice por un lado el trabajo formal, la procedencia de mercadería y una serie de situaciones que nos permita tener el trabajo registrado”.

Más adelante, se refirió al horario comercial corrido, “venimos peleando hace rato por tener un horario comercial corrido como pasa en otras provincias, porque lamentablemente los empleados a diario tenemos que gastar cuatro pasajes de colectivo, lo cual afecta nuestra situación económica. Pero además, el tiempo que la gente pasa en el trasporte para poder desarrollar sus tareas, normalmente son 3 horas, y si tomamos en cuenta que de los 12 mil empleados de comercio que tenemos en San Salvador de Jujuy, el 70% de ellos viven entre Palpalá y Alto Comedero, estamos hablando de cerca 8400 personas que tiene que sufrir este derrotero para poder cumplir con su trabajo, lo cual significa una menor calidad de vida y una situación económica que de alguna manera hace mella en el poco ingreso que tienen”.

A su turno, Eduardo Medrano, representante de la Cámara PyME, señaló que «la postura desde la cámara es que sea un proceso donde el vendedor ambulante pueda pasar a la formalidad, si pretendemos que Jujuy sea lindo, no queremos que esté lleno de vendedores ambulantes, sino que haya una formalidad. Ese es el planteo de la cámara PyME, defender la ciudad y que sea atractiva turísticamente para el mismo jujeño y hacer un proceso para que disminuyan los vendedores informales. En la reunión se planteó el tema de los horarios y la opinión de la cámara es que los comercios adopten el horario comercial que más le convengan y eso se verá con el tiempo”.

Mientras que Marcela Jorge, representante de la Unión de Empresarios de Jujuy, remarcó que “nosotros acercamos una propuesta al Concejo Deliberante, coincidimos que debe haber una ordenanza y sabemos que la gente tiene que trabajar , lo que solicitamos es que los vendedores sean ubicados en lugares donde no cause un perjuicio al comerciante formal y solicitamos que se le dé un periodo de gracia, pero que en algún momento se articulen acciones para que ellos también puedan ejercer el comercio de manera formal. Lo que queremos es que todo emprendedor, que muchos comienzan como vendedores ambulantes, progresen para después convertirse en empresarios, porque si esto no ocurre siempre estarán en la marginalidad de la economía y serán siempre vendedores ambulantes. El objetivo que perseguimos es que esta raíz económica sea mejor y más productiva para la provincia”.