CONCEJALES SE REUNIERON CON EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

A fin de interiorizarse acerca de la problemática que atraviesa el transporte urbano de la ciudad y buscar una solución conjunta, concejales capitalinos se reunieron esta mañana con empresarios del transporte.

La reunión estuvo encabezada por el presidente de la institución, Lisandro Aguiar y el Presidente de la Comisión de Transporte, Roberto Brizuela, también estuvieron presentes concejales de los bloques del PJ y de la UCR, más el Secretario Parlamentario, quienes recibieron a los empresarios: Alejandro Pascuas de la empresa Xibi-Xibi y Sergio Mercado, de la empresa El Urbano.

Al respecto, Lisandro Aguiar, explicó: “en el marco de la comisión de transporte surgió la inquietud de poder abordar de manera profunda el tema del sistema de transporte en San Salvador de Jujuy, particularmente teniendo en cuenta que el Intendente municipal está formando un grupo junto a otros intendentes de diversas capitales de provincias a nivel nacional, solicitando la posibilidad de que se revea los subsidios que se remiten a las provincias del interior del país. Hay situaciones muy graves que está viviendo el interior del país por la diferencia de subsidios que se dan en la zona metropolitana de Bs. As., particularmente en Capital Federal y el conurbano, en relación a lo que recibe en el interior del país”.

En este sentido, agregó: “prácticamente tres veces más en subsidios recibe esta zona y esto genera diferencias muy importantes en las prestaciones de servicios, y situaciones no queridas como en jurisdicciones como las de Córdoba y Rosario que han tenido paros muy largos de más de 15 días en el sistema de transporte, por lo tanto la idea es evitar estas situaciones. Por eso se está interiorizando sobre la situación de las empresas y vamos a estar invitando a la UTA a fin de poder seguir este proceso de profundizar la temática y seguramente terminaremos emitiendo algún tipo de dispositivo”.

Más adelante remarcó que “la idea es formar una mesa de trabajo, esta es la primera reunión de intercambio, nos hemos puesto al tanto, los concejales prácticamente en dos horas y media hicieron todo tipo de consultas, la idea es continuar con otros sectores, respetando las normas de bioseguridad que tenemos hoy, no vamos a poder hacer grandes reuniones, pero si ir interiorizándonos, vamos a recibir como decía al gremio y funcionarios municipales, con todo este tablero vamos a tomar algún tipo de iniciativa”.

Por último, Aguiar, resaltó que “he presentado un proyecto que está con estado parlamentario, solicitando que se habiliten los medios para generar equidad en la distribución de subsidios y que en la Argentina no tengamos ciudadanos de primera en Capital Federal y ciudadanos de segunda que viven en el interior del país”.

Por su parte, el concejal Roberto Brizuela afirmó que “citamos a los empresarios para nos comuniquen e interioricen de las problemáticas que están pasando. Se planteó un trabajo continuo a través de una mesa laboral para darle una solución al transporte en Jujuy. Esta situación no sólo es de Jujuy, sino que es regional, es el interior el que más está sufriendo en estos momentos. El transporte realmente es desproporcional en el tema de los subsidios, la mayor parte se lo lleva lo que es AMBA, Ciudad de Bs. As. y Capital Federal y en la interior llega el 10% del total de los subsidios nacionales. Entonces ahí surge el tema central, en las provincias no alcanzan”.

“Vamos a analizar lo que hemos escuchado hoy de los empresarios, tenemos que ser nosotros desde el concejo los encargados de buscar una solución para que el transporte mejore y no tengamos que vivir en vilo, pensando si se para o no el transporte”, acotó Brizuela.

A su turno, el representante de la empresa Xibi- Xibi, Alejandro Pascuas, calificó de productiva la reunión mantenida con los concejales y manifestó:” hemos podido hablar de muchos temas referidos a la coyuntura actual de transporte y a la elaboración de alguna mesa de trabajo a futuro para tratar de solucionar el problema de fondo del transporte en la ciudad. Ayer se firmó un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la Nación que está dependiendo de la aprobación por parte de la Jefatura de Gabinete de ministros del Programa ATP, si esto se aprueba seguramente los próximos tres meses no tendremos ninguna medida de fuerzas”.

Finalmente, remarcó: “el transporte está muy complicado en todos los sectores tanto corta, media y larga distancia. El transporte urbano tiene una caída de la carga estrepitosa con costos que se han mantenido y con un sistema que ya venía con problemas, por lo tanto las empresas están con muchísimos problemas para afrontar las obligaciones: los salarios que es lo más notorio y también los proveedores, entre otras”, finalizó.