CONCEJALES REALIZARON LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

Ediles capitalinos concretaron esta mañana la Segunda Sesión Ordinaria del presente periodo legislativo, oportunidad en la cual dieron ingreso a numerosos proyectos elaborados por concejales de las distintas bancadas que componen el Cuerpo Parlamentario.

Durante la sesión, todos los proyectos tomaron estado parlamentario y fueron girados según la temática a las diferentes comisiones de trabajo, donde serán analizados para la continuidad de su trámite legislativo.

Finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: “Luego de la Apertura de Sesiones Ordinarias, del discurso tan importante que ha realizado el Intendente Municipal, haciendo ese reconto de todo lo desarrollado en San Salvador de Jujuy, la transformación que ha tenido nuestra ciudad en sus distintos barrios y las proyecciones para este año, hemos llevado adelante la sesión ordinaria número dos”.

Seguidamente, destacó: “En esta sesión que es más institucional y formal, se remiten todos los expedientes a las distintas comisiones para su análisis. Han sido aprobadas algunas iniciativas con declaraciones de interés, por dar algunos ejemplos puntuales, el Secundario 1 que cumple 30 años, el barrio San Francisco de Álava que cumple sus 61 años. Fueron remitidos a las distintas comisiones varios proyectos de ordenanzas, que creo que son muy importantes para nuestra ciudad, que serán estudiados por los concejales y los asesores”.

“La adhesión a la Ley de Desarrollo Productivo –continuó Aguiar- que tiene la provincia de Jujuy, la posibilidad de contar con un bus turístico en el ámbito de San Salvador de Jujuy. La regulación de lo que son los hospedajes no formales, estos que no tienen que ver con los hoteles que están tan en boga en estos momentos, pero que debemos dar parámetros de seguridad para que no ocurran hechos luctuosos, como en algún momento se han dado en nuestra provincia. Así que varias iniciativas muy interesantes que han sido presentadas por distintos bloques políticos y que van a ser analizadas en este período”.En el transcurso de la sesión también se aprobó la Minuta Nº 1/2023 que declara de Interés Municipal el “50º Aniversario del Estadio 23 de Agosto del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy”. Además, los ediles aprobaron la Minuta Nº 5/2023 que declara de Interés Municipal el 75º Aniversario de la fundación del Barrio Luján, que se celebrará en el mes de mayo.

PARLAMENTO DEL GRAN JUJUY

En referencia a la apertura de sesiones del Parlamento del Gran Jujuy, Lisandro Aguiar afirmó que “hemos acordado con los presidentes de los Concejos Deliberantes de Palpalá y de Yala, y presidentes de bloques de los distintos Concejos Deliberantes, que el día jueves 13, a las 9 de la mañana, estamos realizando la primera sesión ordinaria del Parlamento del Gran Jujuy. Estamos firmando los dictámenes correspondientes en base a los consensos ya arribados, la idea es que podamos emitir algunas declaraciones, soluciones y sugerencias legislativas”.

Más adelante, el edil radical añadió: “Se va a realizar en la ciudad de Palpalá, en el Casino, esperamos contar con la mayor cantidad de concejales de las tres jurisdicciones y poder debatir, consensuar, dialogar de las problemáticas de las tres ciudades que son importantes”.

Por último, remarcó que “estamos trabajando varios temas, algunos que tienen que ver con obras de infraestructura como el Arroyo Las Martas, la Av. Cuellar, que es tan importante para Palpalá y para San Salvador de Jujuy. Temas turísticos, como unificar el calendario turístico de las 3 jurisdicciones, temas que tienen que ver con trabajar en conjunto a través de una comisión en la armonización de los códigos, tanto de planeamiento urbano como tributario de las tres jurisdicciones, así que son varias las temáticas que van a estar en la carpeta, por lo que esperamos llegar a los consensos necesarios”, finalizó Lisandro Aguiar.