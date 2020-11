COMUNICADO DE UTA JUJUY

Buenas noches compañeros después de la audiencia con el Ministerio de trabajo, Empresario y municipalidad no se llegó a un acuerdo, mañana todos los compañeros se tienen que presentar en la cancha de gimnasia a las 08hs para salir a manifestar nuestro descontento es de carácter obligatorio salvo el (PERSONAL DE RIESGO NO PRESENTARSE) todos los compañeros tienen que estar uniformados y con barbijo no se suspendió por lluvia se les pide puntualidad desde ya muchas gracias y a no bajar los brazos está lucha es por nuestro salarios y deudas que tiene las empresas FUERZA COMPAÑEROS.