Comunicado de la FAM: «A Cristina la respaldan el pueblo, la historia y la verdad»

La Federación Argentina de Municipios emitió un fuerte comunicado en respaldo a Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner y Fernando Espinoza.

La FAM (Federación Argentina de Municipios) emitió un fuerte comunicado en un respaldo total y absoluto a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

El comunicado de la FAM

Es imposible separar tres hechos lamentablemente históricos que marcan la vida del país de aquí en adelante:

.- el intento de asesinar a Cristina…

.- … el vergonzoso fallo político de un sector del Poder Judicial en contra de nuestra Vicepresidenta de la Nación, la querida Cristina Fernández de Kirchner, que pretende proscribirla para el resto de su vida…

.- … y el bochornoso episodio de un oscuro viaje de un grupo de fiscales, jueces y funcionarios macristas-vidalistas-larretistas-bullrichistas invitados y acompañados por dueños de un poderoso multimedio de comunicación a un lugar en el Sur de la Argentina, propiedad de un magnate británico íntimo amigo del ex presidente Macri.

Exponer los hechos así, en su indiscutible verdad, alcanza para entender que, quizá como pocas veces, queda totalmente claro que todo tiene que ver con todo cuando se trata de la derecha impiadosa, impune, voraz y sin vergüenza.

No pasa sólo en la Argentina. Pero también pasa en la Argentina. Y estos hechos no afectan únicamente a nuestra líder política indiscutida, nuestra actual Vicepresidenta, Presidenta del Corazón por Siempre, Cristina, sino que van directamente contra una fuerza política que trabaja para todas y todos, sin excepciones, prioriza a los más vulnerables y no consiente entregar prebendas y privilegios al poder concentrado.

Cristina, nuestro pueblo y el peronismo pagan el precio de no arrodillarse, de no endeudar al país, de no favorecer con negocios a un puñado de empresarios, siempre los mismos desde la dictadura en adelante, que viven del Estado y fugan sus oscuras ganancias al exterior.

El triste espectáculo de mensajes escritos y de voz entre el grupo que buscaba confabularse para tapar la verdad de su excursión de amigos en el poder vaya a saber con qué nuevos atentados contra la democracia entre sus valijas, resuena al mismo tiempo que la lectura de una expresión total de prevaricato, de ausencia de derecho, de avallasamiento de la Justicia como pocas veces se ha visto.

Federación Argentina de Municipios y ambos tristes episodios fueron precedidos por un intento de matar a nuestra Vicepresidenta, que no se concretó porque Dios puso su mano sobre esa arma, empuñada por uno, impulsada y financiada por otros.

De aquellos truenos, estos barros: el antiguo refrán explica cómo un fallo que no se puede explicar y un viaje que no se quiere explicar son hijos de la misma matriz: el copamiento por parte del macrismo de amplios sectores del Poder Judicial en alianza con los poderes concentrados, en particular mediáticos, que son los que le dan inicio y sustento al lawfare.

Cristina definió como mafias a estos grupos. Cristina tiene razón. La persecución judicial, la proscripción y la demonización precisan, siempre, de mentiras que se difunden para indignar, campañas comunicacionales alejadas de cualquier ética, funcionarios cómplices, políticos inescrupulosos, financistas que invierten un poco de lo muchísimo que van a ganar si “ellos” ganan, y la frutilla del postre: un Poder Judicial que le ponga el moño de condenas como ésta, vergonzantes y vergonzosas.

Los peronistas sabemos de persecuciones. Es la raíz de nuestra historia de lucha. Y sabemos de victorias a pesar de las adversidades. Nunca son victorias políticas, porque siempre son victorias del pueblo. Y esta vez no será distinto. Siempre dentro del absoluto marco de la democracia, como toda la vida lo hemos hecho, haremos lo necesario, lo posible y lo imposible para revertir esta situación. El sol de la verdad se impondrá en medio de las nubes de tanta mentira, tanto odio. Dejaremos en ello todo.

El amor, la paz, la fuerza de las convicciones, el temple de nuestra historia y la decisión de poner al país y a su gente primero lo harán posible. Sin Cristina no hay democracia.

FIRMAN:

Juan Manuel García Intendente de Machagai, Chaco Vicepresidente 2do

Lorenzo Smith Intendente de Villa Dos Trece, Formosa Vicepresidente 1ro

Fernando Espinoza Intendente de la Matanza Presidente .