“Compiten por ser menos chotos que el de enfrente”: el ex intendente de San Nicolás y candidato a diputado salió al cruce del Gobierno tras la difusión de los audios

Manuel Passaglia, quien gobernó el municipio de San Nicolás con el sello PRO, dejó el partido para crear su propia fuerza, Hechos, y hoy se presenta como candidato a diputado provincial salió al cruce del Gobierno, al cual dijo que apoya, pero sugirió tras la difusión de audios donde se habla de supuestas coimas en el área de Discapacidad que “nadie soluciona los problemas”, sino que “solo compiten por ser menos chotos que el de enfrente”.

El nicoleño suele compartir extensas reflexiones en su cuenta de X, con exabruptos y opiniones. El próximo 7 de septiembre competirá por una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por la Segunda Sección. Este domingo se hizo eco del escándalo por la difusión de audios donde se la involucraría a la mismísima Karina Milei en un entramado de corrupción con laboratorios y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Passaglia tituló su escrito en X: “Mensaje para todos los que acompañamos a Milei en el balotaje porque no queríamos más kirchnerismo en la Argentina”.

“Como escuché a alguien decir: la corrupción mata y cansa pero también saca las esperanzas a la gente, desilusiona a todos aquellos que creyeron, que volvieron a confiar en un proyecto de país que fuera distinto al del dibujado por los K”, planteó.

Y continuó: “Ahora estamos rehenes de un duelo para ver quién es más o menos corrupto. El problema es que en medio de esa disputa de mierda, el que pierde es el pueblo. Nadie soluciona los problemas, solo compiten por ser menos chotos que el de enfrente”, planteó el ex intendente en su comentario.

En ese sentido, consideró “imperioso” que el Gobierno Nacional “diga algo y explique la situación”.

MENSAJE PARA TODOS LOS QUE ACOMPAÑAMOS A MILEI EN EL BALOTAJE PORQUE NO QUERÍAMOS MÁS KIRCHNERISMO EN LA ARGENTINA

Si vos sos uno de los tantos que en la primera vuelta no votó por @javiermilei y sí lo votaste en el balotaje, convencido de que había que ganarle al kirchnerismo… pic.twitter.com/POz6nR8tko

“¿En serio todo lo que hay para decir es “kirchnerismo nunca más”? Yo estoy de acuerdo con que “kirchnerismo nunca más”, pero si esa va a ser la explicación a todo lo que suceda me parece que no alcanza, que es tomar de pelotudos a la gente”, afirmó.

En esa línea, el candidato a diputado provincial enfatizó que en el Gobierno “terminan abrazando las formas de hacer política que venían a enfrentar. Sí, una gran desilusión”.

Tras ese extenso prólogo, Passaglia dio paso al mensaje en tono electoral, recordó que «quedan sólo 14 días» para los comicios provinciales y se mostró «convencido de que, más allá del resultado, se va a definir también qué es lo que la gente quiere y espera para lo que viene»

«Lo veo en la calle todo el tiempo: la gente está harta de la corrupción», sostuvo, aunque también aseguró que «la gente está cansada también de que vengan políticos o outsiders con soluciones mágicas y discursos grandilocuentes, que suenan bien pero la realidad es que no entienden nada, ni saben cómo ponerlo en práctica».

En ese punto, definió a Hechos, el espacio que integra y que surgió en desacuerdo a la alianza entre el Pro y LLA, como una alternativa «que tiene resultados concretos para mostrar en base a experiencia, gestión y coraje, mucho coraje»