Cómo quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores

El certamen continental ya tiene a sus ocho mejores equipos, entre los que se encuentra River. Todos los cruces.

La Copa Libertadores tiene el cuadro de cuartos de final confirmado.

La Copa Libertadores 2024 entra en etapa de definición, por lo que esta semana quedó conformado el cuadro de cuartos de final del certamen, con los ocho mejores, entre los que queda un único equipo argentino: River.

El conjunto ahora dirigido por Marcelo Gallardo eliminó a Talleres y avanzó a la próxima instancia donde se medirá con el chileno Colo Colo. El otro argentino que quedó afuera en octavos es San Lorenzo.

Si el «Millonario» avanza de fase, se medirá con un brasileño, ya que se enfrentan el campeón defensor, Fluminense, ante Atlético Mineiro, el «verdugo» del «Ciclón».

Por el otro lado de la llave irán Botafogo vs San Pablo y Flamengo vs Peñarol, por lo que de mínima habrá dos equipos brasileños en semifinales, aunque también podrían ser tres.

Cómo quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024

.Fluminense vs Atlético Minero

.Colo Colo vs River

.Botafogo vs San Pablo

.Flamengo vs Peñarol

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024

Todavía sin días ni horarios confirmados por Conmebol, el calendario de la Copa Libertadores 2024 establece que los cuartos de final comenzará en la semana del 18 de septiembre, y se definirán en la semana del 25 de septiembre.

Cronograma de la Copa Libertadores 2024, fase por fase

.Cuartos de Final: Semana del 18/9 y 25/9 – POR JUGARSE

. Semifinal: Semana del 23/10 y 30/10

.Final: Sábado 30 de noviembre

TV y streaming: cómo ver en vivo los cuartos de final de la Copa Libertadores

Todos partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos Fox Sports, mientras que River también contará con la televisación de Telefé.

Además, todos los cruces se podrán seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y la plataforma Disney+.