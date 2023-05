Cómo localisar celulares con la ayuda de WhatsApp

El truco se lleva a cabo en simples pasos y sólo funciona a través de la computadora. Como beneficio, podrás localizar a cualquier persona sin dejar ninguna huella.

WhatsApp es la aplicación de mensajería preferida a nivel mundial. A diario, millones de usuarios la usan para conectarse con sus seres queridos o para trabajar. Sin embargo, otros desconocen la variedad de trucos que pueden anexarse y así conseguir funciones únicas y hasta prohibidas.

Lo primero y principal es que ambos usuarios usen WhatsApp Web; caso contrario, el truco no funcionará. Además será necesario ingresar una serie de códigos en la aplicación, mediante el equipo.

Cómo rastrear el celular a través de WhatsApp

. Primero verifica que el “GPS” esté activado (muy importante).

.Puedes activarlo en Ajustes, Aplicaciones, WhatsApp y luego pulsa en “Ubicación”. Allí deberás darle los permisos correspondientes.

Ahora, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes (opcional si no hay tiempo).

.Abre el aplicativo e ingresa al chat que tienes con él o ella.

.El siguiente paso es presionar sobre el ícono del clip que se encuentra en el extremo inferior derecho.

.Se desplegarán varias opciones, oprime la que dice “Ubicación”.

.Aquí vas a ver el mapa de Google Maps y debajo una opción denominada “Ubicación en tiempo real”, apriétala.

.Selecciona en “8 horas”, aunque también puedes elegir entre una hora y hasta un día entero, y toca en enviar.

.Finalmente, pulsa en la ubicación hasta que este sombreada y elimínala “para mí” con la herramienta tacho de basura.

.Así no dejarás rastro de que tienes la ubicación o el GPS de ella o él activo en tu smartphone.

.Cabe precisar que con la ubicación en tiempo real sabrás hacia donde se dirige una persona, el móvil funcionará como un GPS en movimiento.