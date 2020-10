Cómo les fue a los convocados por Scaloni en la previa al inicio de las Eliminatorias

Este fin de semana, casi todos los futbolistas citados para la Selección tuvieron acción en sus respectivos equipos. Un repaso uno por uno.

Esta semana arranca las Eliminatorias Sudamericanas, y de cara a la doble fecha que comienza el jueves próximo, este domingo Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección nacional, conformada en su totalidad por futbolistas que tuvieron acción este fin de semana.

Por caso, este mismo domingo, el capitán Lionel Messi compartió terreno de juego con Marcos Acuña y Lucas Ocampos en el empate 1-1 de Barcelona ante Sevilla. El astro completó los 90 minutos, en los que participó del tanto de su equipo y además protagonizó una polémica jugada en el final (el VAR no revisó un posible penal que le cometieron); mientras que el “Huevo” también jugó todo el partido y el ex River salió a los 15 del complemento.

Lionel Messi completó los 90 minutos antes de sumarse a la Selección argentina.

También por la Liga española, el sábado Nehuén Pérez no ingresó en el empate sin goles de Atlético Madrid frente a Villarreal, donde no jugó el recién incorporado Juan Foyth; y Guido Rodríguez disputó los 90 en la gran victoria de Betis ante Valencia por 2-0.

En la Serie A italiana, Lautaro Martínez jugó 78 minutos y marcó un tanto en el 1-1 de Inter ante Lazio, donde Joaquín Correa completó todo el encuentro. Este domingo también se anotó en la red Alejandro Gómez, en la goleada 5-2 del Atalanta ante el Cagliari, donde Giovanni Simeone estuvo los 90 minutos.

Además, Nicolás Domínguez no ingresó en la derrota 1-0 del Bologna ante Benevento, y el sábado, Juan Musso y Rodrigo De Paul participaron de la derrota del Udinese ante Roma. Paulo Dybala, en tanto, no jugó debido a que Napoli, rival de Juventus, no pudo presentarse por un brote de coronavirus.

Por su parte, en la Premier League de Inglaterra, el arquero Emiliano Martínez recibió dos goles en lo que fue la histórica goleada 7-2 de su equipo, Aston Villa, a Liverpool. También goleó el Tottenham, donde no jugó Giovani Lo Celso, mientras que el sábado, Alexis Mac Allister permaneció en el banco durante la derrota 4-2 de Brighton & Hove Albion frente a Everton.

Emiliano Martínez, uno de los cuatro arqueros convocados por Lionel Scaloni, atajó en la histórica goleada del Aston Villa al Liverpool.

Por la Bundesliga de Alemania, Lucas Alario ingresó a los 18 minutos por la lesión de un compañero, para el empate en uno de Bayer Leverkusen, donde Exequiel Palacios se quedó en el banco de suplentes y no tuvo participación.

En Francia, Facundo Medina volvió a ser titular en el Lens, que venció de local 2-0 a Saint-Etienne; al igual que Leandro Paredes en la goleada 6-1 del PSG al Angers, aunque el volante fue reemplazado a los 64 minutos.

En Holanda, el Ajax cayó 1-0 con Nicolás Tagliafico como titular, mientras que el Benfica le ganó 3-2 al Sporting Clube Farense por la liga de Bélgica, con Nicolás Otamendi en el 11.

Por último, los cinco del fútbol local que completaron la convocatoria de la Selección tuvieron acción en la semana por la Copa Libertadores. Esteban Andrada no recibió goles en el empate con Libertad en la Bombonera, donde Eduardo Salvio también completó los 90 minutos; mientras que en River, a Franco Armani le marcaron un gol pero fue clave con una tapada sobre la hora en el triunfo ante San Pablo, donde Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel fueron titulares.