Cómo comprar el iPhone 17: precios y todo lo que debes saber para preordenar el iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

Después de la exitosa presentación del evento «Awe dropping» de Apple el pasado 9 de septiembre, los nuevos iPhone 17 están listos para revolucionar el mercado de smartphones. La compañía de Cupertino lanzó cuatro modelos este año: el iPhone 17, el innovador iPhone Air ultradelgado, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, todos equipados con el potente chip A19 y características que prometen redefinir la experiencia móvil.

Sin embargo, la ansiedad por adquirir uno de los nuevos smartphones de Apple sigue más que latente entre los usuarios. Al respecto, te dejamos todo lo que tienes que saber para comprar y preordenar el nuevo iPhone 17.

¿Cuándo empiezan las preórdenes del iPhone 17?

Las preórdenes para el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, y iPhone 17 Pro Max comenzaron este viernes 12 de septiembre a las 5:00 a.m. hora del Pacífico (8:00 a.m. hora del Este). Para los usuarios en Argentina y América Latina, esto equivale a las 10:00 a.m. hora de Buenos Aires.

Los nuevos iPhones estarán disponibles oficialmente a partir del próximo viernes 19 de septiembre, cumpliendo con el cronograma tradicional de una semana entre preórdenes y lanzamiento oficial.

Modelos disponibles y características principales

iPhone 17

El modelo base llega con importantes mejoras, incluyendo la innovadora cámara frontal Center Stage, una pantalla más grande y brillante con ProMotion y el chip A19 para un mejor rendimiento. También incorpora un asombroso sistema de dos cámaras Fusion de 48 MP.

iPhone Air: La revolución ultradelgada

La gran sorpresa de este año es el iPhone Air, que incorpora un diseño increíblemente delgado y ligero más resistente que cualquier modelo anterior, con innovadoras experiencias de cámara y una impresionante duración de batería para todo el día. Con solo 5,6 mm de grosor, se posiciona como el iPhone más delgado jamás creado.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, sostiene los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Air de Apple en un evento de lanzamiento el pasado 9 de septiembre de 2025, en Cupertino (Estados Unidos). Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

iPhone 17 Pro y Pro Max

Los modelos Pro mantienen el liderazgo en innovación y rendimiento. El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max están disponibles en tres deslumbrantes acabados nuevos: azul profundo, naranja cósmico y color plata. Una novedad destacada es que el iPhone 17 Pro Max estrena el almacenamiento de 2 TB.

¿Cuánto sale el iPhone 17? Precios y configuraciones por modelo

A continuación, te dejamos los precios del iPhone 17 en dólares y todas sus versiones:

iPhone 17 (base – 256 GB): $799 dólares.

iPhone Air: $999 dólares (base – 256 GB) / $1199 dólares (Versión 512 GB)

iPhone 17 Pro: $1099 dólares (base – 256 GB)

iPhone 17 Pro Max: $1199 dólares

Los precios en Argentina

Para el mercado argentino, el iPhone 17 estará disponible a finales de octubre con un precio del modelo base en torno a $1.900.000 (pesos) según confirmó Alejandro Goldín, gerente General de maximstore, Apple reseller oficial en el país desde hace 37 años.

El modelo base del iPhone 17 de Argentina tendrá un precio en torno a los $1.900.000 de pesos. Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Esta noticia es particularmente relevante ya que por primera vez en mucho tiempo, los argentinos tendrán acceso al dispositivo en tiempo récord comparado con lanzamientos anteriores.

¿Cómo preordenar el iPhone 17? El paso a paso

1. Preparación previa

La fecha límite para guardar tus selecciones de preorden fue las 9:00 p.m. PT / 11:00 p.m. CT / 12:00 a.m. ET del 11 de septiembre. Si perdiste esta ventana, aún puedes realizar tu pedido directamente el día de lanzamiento.

2. Canales oficiales de venta

Apple Store Online: La opción más directa es a través del sitio web oficial de Apple (apple.com) donde podrás configurar tu dispositivo según tus preferencias.

Operadores móviles: Los pedidos anticipados comenzaron el viernes 12 de septiembre a través de att.com, la aplicación myAT&T y las tiendas minoristas de AT&T, con dispositivos llegando a las tiendas a nivel nacional el 19 de septiembre.

Tiendas autorizadas: En Argentina, maximstore será el canal principal de distribución para finales de octubre.

3. Promociones y descuentos

Los operadores están ofreciendo incentivos atractivos. Por ejemplo, nuevos y existentes clientes con intercambio elegible de iPhone pueden obtener el iPhone 17 Pro gratis, hasta $1,100 de descuento.

Consejos para una preorden exitosa del iPhone 17

Prepara tu información: Ten listos tus datos de pago, dirección de envío y, si planeas hacer trade-in, la información de tu dispositivo actual.

Decide el modelo con anticipación: Con cuatro opciones disponibles (iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max), es importante tener clara tu elección antes del día de lanzamiento.

Considera el almacenamiento: Evalúa tus necesidades reales de espacio, especialmente considerando las nuevas opciones de hasta 2TB en el Pro Max.

Compara precios: Revisa las ofertas de diferentes operadores y retailers autorizados antes de decidir dónde comprar.