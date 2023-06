Comisión de Sistema Económico y Financiero debatió artículos sobre financiamiento del Estado

Hoy se realizó una de las reuniones más trascendentales de la Comisión de Sistema Económico, Financiero y Órganos de Contralor, ya que en la reunión estuvieron un especialista y ex funcionario del ministerio del Interior, Paulino Caballero; Patricia Farat y Juan Brajsich, así como Norberto Ayala, docente de la Facultad de Ciencias Económicas.

Caballero, estuvo presente mediante una plataforma de video llamada y propuso que, en el texto constitucional debía quedar expresa la normativa de no tomar empréstitos y créditos para la provincia cuyos pagos comprometan más del 20% de la renta de la provincia. Además, sostuvo que, en los supuestos del artículo 81, se debe aclarar que los fondos no deben ser utilizados para un fin distinto para lo que fue tomado el empréstito, sino tener un fin específico y, sobre todo, no se deben usar esos fondos en gastos corrientes.

Los constituyentes y los invitados coincidieron en que los endeudamientos que comprometan fondos de la provincia, para pagarlos, deben ser aprobados por la Legislatura de la provincia con una mayoría agravada. También señalaron que esta condición debería estar asentada en el articulado constitucional, para evitar dudas. Mientras que para los supuestos del artículo 82, donde la toma de deuda no compromete de manera directa al erario público, es suficiente con la mayoría simple.

A su turno, Juan Brajsich, señaló que, según su opinión, en el caso de los empréstitos y créditos que se mencionan en el artículo 81, donde está establecido que no puede ser comprometido más del 20% de la renta, se debería elevar el límite al 25% porque “es la tendencia mayoritaria hacia la que se han volcado casi todas las provincias que han encarado una reforma de sus leyes financieras».

Al final de la reunión, la presidenta de la comisión, Teresa Agostini, señaló que el aporte de los invitados fue estratégico, porque estos artículos, 81 y 82, que entraron en la ley de reforma se refieren a la forma de financiamiento del Estado para conseguir fondos para obras trascendentes para la provincia.

Además recordó que se sugirió que se cambie el término “gastos ordinarios” por el de “gastos corrientes” tal como se menciona en la ley de presupuesto, para evitar interpretaciones confusas.