Comenzó el reinado de Carlos III: prometió tener a la reina Isabel II como «inspiración y modelo»

El flamante Rey del Reino Unido, Carlos III, recordó a su madre, la reina Isabel II, quien falleció este jueves luego de 70 años al frente de la Corona británica. «Su dedicación y devoción como Soberana nunca decayó, en tiempos de cambio y progreso, en tiempos de alegría y celebración, y en tiempos de tristeza y pérdida», expresó.

El rey Carlos III emitió este viernes su primer mensaje público tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, a quien consideró «una inspiración y un ejemplo». También se refirió al servicio que la monarca prestó a la Corona del Reino Unido durante más de 70 años.

«Les hablo en este día con sentimientos de profunda tristeza. A lo largo de su vida Su Majestad la Reina, mi querida madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia. Y tenemos con ella la más sentida deuda que cualquier familia podría tener con su madre por su amor, su afecto, su guía, comprensión y ejemplo», empezó en su discurso Carlos III.

«La de la reina Isabel fue una vida bien vivida. Una promesa que el destino cumplió, y su muerte es lamentada profundamente. Esa promesa de un servicio para toda la vida la renuevo yo hoy para con todos ustedes», expresó el flamante monarca, como eco del discurso que su madre dio en el sur de África, al cumplir 21 años durante un tour con sus padres.

«A la par del dolor privado que toda mi familia siente, compartimos con tantos de ustedes en el Reino Unido, en todos los países donde la Reina era la cabeza del Estado, en la Mancomunidad de Naciones y en todo el mundo un profundo sentido de gratitud por los más de 70 años en los que mi madre, como Reina, sirvió a los pueblos de tantas naciones», señaló Carlos III.

En línea con la promesa que hiciera la reina Isabel II a los 21 años, Carlos III expresó este viernes: «Como lo hiciera la Reina con tal inquebrantable devoción, yo ahora también me comprometo solemnemente, durante el tiempo que Dios me conceda, a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra Nación. Donde estén en el Reino Unido, o en los reinos y territorios a través del mundo, y cualquiera sean sus orígenes y creencias, yo empeñaré en servirles con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho a lo largo de mi vida».

Además delimitó los roles que tendrán su esposa, Camila, y sus hijos, William y Harry.

«Estos también son tiempos de cambio para mi familia. Cuento con la ayuda amorosa de mi querida esposa, Camila. En reconocimiento de su propio servicio público desde que me casé con ella, hace 17 años, se convierte en mi Reina Consorte. Sé que ella aplicará a las demandas de su nuevo rol su constante devoción al deber, algo en lo que aprendí a contar», expresó el monarca.

«Como mi heredero, William asume ahora mis títulos escoceses que tanto significaron para mí. Él me sucede como Duque de Cornualles, y se hace cargo de las responsabilidades del Ducado de Cornualles que yo cumplí durante más de cinco décadas. Hoy me siento orgulloso de nombrarlo Príncipe de Gales, un país cuyo título he tenido el gran privilegio de mantener durante una gran parte de mi vida y de mi servicio»

«Con Catherine junto a él, nuestros nuevos Príncipe y Princesa de Gales yo sé que seguirán inspirando y liderando conversaciones a nivel nacional», sintetizó antes de mencionar brevemente a su hijo menor, que vive en los Estados Unidos con su esposa e hijos desde su aparatosa salida de la Familia Real y del Reino Unido.

«También quiero expresar mi amor por Harry y Meghan mientras siguen con la construcción de sus vidas en el extranjero», aclaró el Rey.