Clarín alerta por un “campamento montonero” instalado en Jujuy

Un informe difundido por el diario Clarín, plantea la existencia de un “campamento montonero” en Jujuy, definido en sectores de Quebrada y Puna, donde tienen lugar los piquetes extorsivos y golpistas instalados por fracciones del kirchnerismo y la izquierda, señaló el medio.

Explica que uno de los cortes principales, el de Purmamarca, en el cruce de las rutas 9 y 52, estuvo manejado casi en su totalidad por Julio César Urien, quien se presenta como titular de FIPCA (Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua), también como militante kirchnerista, como ex militar (egresado en promoción con Alfredo Astiz) y ex integrante de Montoneros. Fue reconocido por Néstor Kirchner por sublevarse en la ESMA y pasarse a las filas de la Juventud Peronista en los años ’70.

Lo llamaban “el militar montonero”. Pero su perfil cobró relevancia en la actualidad por su participación activa y en terreno en dos conflictos patagónicos de alto impacto mediático: Las tomas de tierras en Villa Mascardi y las protestas en Lago Escondido contra el magnate Joe Lewis.“Llegó a principios de julio y hasta estos días se mantuvo acá”, explicó un funcionario provincial a Clarín. “Fue el cabecilla de los contingentes que vinieron desde Buenos Aires, uno de los organizadores importantes de todo esto. “Les metió en la cabeza a las comunidades que les querían quitar la tierra, hasta los hijos, un delirio. Pero la mentira se cae sola, ahora los cortes están cada vez más flacos”, agregó.

El informe, hace referencia a una extorsión que no cesa ni cede, aún con una mujer muerta el 10 de julio, cuya vida se apagó impedida por piqueteros de llegar con tiempo a un centro asistencial de salud, “sin saber bien en defensa de qué”, por cuanto “no tienen objetivo” y “no está claro qué reclaman”, aunque hace referencia a “motivaciones golpistas” detrás de las cuales están sectores de izquierda y del kirchnerismo, cuyo brazo operativo, logístico y ejecutivo es Milagro Sala. En este sentido, describe que los piqueteros “toman mate al costado del camino, escuchan Radio Nacional Jujuy, la emisora dirigida por Federico Noro, hijastro de Milagro Sala, señal desde la cual se baja un mensaje de aliento a la barricada”. “El dispositivo se completa con los despachos de Télam, que lleva adelante una cobertura sesgada, y de la TV Pública, también abundante en informes sobre la ‘represión en Jujuy’”, agrega.

Continúa detallando, que en este escenario se mueven Armando Quispe Maite, de la Comunidad Queta, uno de los cabecillas del corte de Purmamarca. Según registros locales, es empleado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En los últimos días trascendió que tiene abierta una interna con referentes de su propia comunidad. Le han pedido que deje de usar el nombre de la agrupación, porque los “mete en problemas”.

Néstor Jerez, del Pueblo Ocloya, también empleado del INAI.

Nilda Alabar, concejal electa del Frente de Todos, que responde a la diputada kirchnerista y candidata a senadora en la boleta de Sergio Massa, Carolina Moisés que, a su vez, es hija de un ex intendente de San Pedro, pero su fama política viene dada por una amistad consolidada en el tiempo con la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

El ex policía Desiderio Olmos, ex candidato a constituyente del Frente de Todos, a las órdenes del senador Guillermo Snopek, opera desde el corte de Humahuaca.

Andrés Pablo Cussi, referente de La Cámpora Humahuaca, encabeza el corte de San Roque.

Marcos Farfán, ex comisionado de Santa Ana. Responde a la diputada Moisés.

En la misma zona, mueven la protesta Omar Cuevas, de la Comunidad Varas, y Carolina Situé, comunera que responde también a la legisladora Moisés.

En otro orden, da cuenta del rol dialoguista y garantista del Gobierno de la Provincia, señalando que en la última semana Gerardo Morales recibió a más de 80 referentes comunales, ofreciendo la seguridad de que nadie y por nada se les tocará nada y que ninguna propiedad de la tierra está en riesgo.