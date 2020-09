La panelista se refirió a su vínculo con el empresario y contó que la llamó durante la cuarentena

Cinthia Fernández y Martín Baclini protagonizaron un romance intenso durante dos años, que hasta los tuvo como pareja en el Bailando. Sin embargo, la relación no terminó de la mejor manera y hubo fuego cruzado en los medios.

Este miércoles, Baclini reapareció en Los ángeles de la mañana y se refirió a su próxima participación en el Cantando 2020, donde acompañará a Charlotte Caniggia en un ritmo. Obviamente, también habló de Cinthia Fernández.

Al reavivarse el tema, la panelista contó que el empresario la llamó durante la cuarentena para preguntarle por Francesca, su hija más chica.

“Yo después lo prendí fuego y no hablamos más. Le pegó mal la cuarentena, no entendí el llamado, duró como una hora. Y eso que a él no le gusta hablar por teléfono. Le dije todo lo que pensaba, le canté las 40. El otro día se hizo el canchero como si fuera la última Coca-cola en el desierto, dijo que yo seguía enamorada de él”, expuso Cinthia en diálogo con Hay que ver (El Nueve).

Luego, lanzó una sincera frase: “Por más que yo lo putee y que él me putee a mí, él en algún momento va a admitir que yo fui su gran amor, y él fue mi gran amor. Esto lo va a admitir porque es así. Yo sé que es así, a los dos nos pasó”.

“El fue mi gran amor y yo el de él, pero le gusta el cartoneo de la cámara”, concluyó Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández (Foto Instagram)

DIFERENCIAS

Mientras apresta los preparativos para su presentación en la pista del Cantando 2020, Martín Baclini visitó este miércoles el piso de LAM y, como era lógico, le dedicó un capítulo aparte a su relación con Agustina Agazzani.

«Mientras tanto Agus Agazzani bebé estaba en la pista del Cantando. ¿Por qué te ninguneó siempre?», introdujo el tema Ángel De Brito.

«Y, viste que yo estoy acostumbrado, me voy acostumbrando. No sé por qué, yo también la sentí rara cuando hablaba de mí pero nada», expresó Baclini.

«¿Terminaron mal?», indagó de Brito.

«No, es que nunca fuimos novios ni nada. Nos estábamos conociendo», aclaró Baclini.