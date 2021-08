Cinco consejos para mejorar la velocidad y el rendimiento de tu computadora

Tanto con programas y software, o desde el hardware con nuevos componentes, podemos hacer que un equipo un poco “oxidado” funcione mucho mejor.

Una computadora de escritorio siendo arreglada.

Potenciadas por la pandemia, las computadoras, de escritorio y portátiles, volvieron a ocupar un rol preponderante en los hogares, especialmente para las tareas escolares y también para el trabajo remoto. Pero el uso intensivo hizo, en muchos casos, que los dispositivos se vayan poniendo lentos o no estén a la altura de las circunstancias actuales.

Aunque la solución más simple podría ser comprar una computadora nueva, lo cierto es que no es una propuesta apta para todo tipo de bolsillo, por lo que desde TN Tecno armamos dos grupos de consejos, unos para “limpiar” y potenciar la PC a través de programas, y otra para darle un poco más de poder o velocidad cambiando uno o dos componentes, lo más sencillos sin tener que hacer una renovación masiva.

Aceleración por software

Inicio rápido + limpieza general

Es habitual que, con el tiempo, cada vez tengamos más programas instalados en la computadora y, además, que sean muchos los que se prenden automáticamente cada vez que encendemos Windows.

En este caso, el consejo es doble. Por un lado, si no usamos algo, desinstalarlo, para no ocupar espacio ni generar trabajo de cómputo innecesario. Esto se puede hacer fácil, yendo a “Configuración”, “Aplicaciones y características”, y haciendo click en los programas que queramos desinstalar.

Por el otro, es una buena opción deshabilitar las aplicaciones que se inician de forma automática con Windows, y arrancarlas solamente cuando las vamos a usar.

En la misma pestaña de configuración podremos ir a la opción “Inicio” (o Arranque) para ver cuáles son las aplicaciones que se inician junto a Windows. Si las desactivamos, dejarán de arrancar automáticamente con el encendido de la PC.

Si no aparece la opción Inicio en Configuración, tenemos que hacer click con el botón derecho en el botón Inicio , seleccionar Administrador de tareas y luego seleccionar la pestaña Inicio. (Si no aparece la pestaña Inicio, seleccionar Más detalles). Ahí elegimos la aplicación que queramos cambiar y luego elegimos “Habilitar” para ejecutarla en el inicio o “Deshabilitar” para que no sea así.

Una forma de saber qué se prende junto con Windows es ir a Ejecutar, escribir MSConfig y después ir a la pestaña “Inicio de Windows”. Ahí veremos qué programas arrancan junto con la PC y podemos desactivarlos.

Liberar espacio y desfragmentar

El viejo y querido programa de Windows, “Liberar espacio en el disco” todavía sigue funcionando. Permite hacer una limpieza profunda, como archivos que no usamos o copias de seguridad temporales. Para activarlo hay que ir a Ejecutar y escribir “cleanmgr” o buscarlo con su nombre, “Liberador de espacio en disco”.

El programa permite borrar archivos de programa descargados, temporales de Internet, descargas y la papelera de reciclaje.

Para los usuarios que todavía tengan discos mecánicos (y no los más modernos y veloces, los SSD, de estado sólido), también es una buena idea pasar cada tanto la herramienta Desfragmentar, para mejorar la velocidad y efectividad del disco rígido.

Solucionador de problemas de rendimiento

Otra herramienta poco conocida está instalada de fábrica en Windows. Se trata de un solucionador de problemas, que permite realizar ajustes para mejorar el rendimiento del equipo.

En el cuadro de búsqueda junto al botón Inicio, hay que escribir “solución de problemas” y en Sistema y seguridad, veremos la opción “Verificar problemas de rendimiento”.

Al ejecutar el solucionador de problemas podemos encontrar la causa raíz de la ralentización de nuestra computadora. Adicionalmente podemos ejecutar los otros solucionadores de problemas, incluidos Mantenimiento del sistema, Búsqueda e indexación, Hardware y sonidos, y Programas.

“La pandemia incrementó el uso de computadores portátiles y de escritorio como nunca. El 60% del tiempo que las personas pasamos en la PC es dentro de un navegador web, y este se ha vuelto la manera principal en la que trabajamos, aprendemos y jugamos. En un contexto en el que los ciberataques son cada vez más frecuentes y sofisticados, como, por ejemplo, las estafas de soporte técnico y los ataques de ransomware, desde Microsoft hacemos hincapié en la importancia de mantener al día las actualizaciones de Windows. Son necesarias para preservar la seguridad del sistema operativo, evitando virus y malware, proteger la información de los usuarios y garantizar el buen funcionamiento de los equipos”, explicó Alejandro Stecconi, director de Negocios de Nube de Microsoft Argentina.

El especialista de la compañía que fabrica Windows 10 -y en breve Windows 11-, dio algunos consejos para mejorar la performance de las computadoras:

Reiniciar el equipo y abrir solo las aplicaciones que se necesitan. El hecho de tener muchas aplicaciones, programas, navegadores web y pestañas abiertos a la vez puede ralentizar el equipo. Si esto ocurre, se recomienda cerrar todas las aplicaciones y pestañas del explorador que no se necesitan. Si esto no funciona, se recomienda reiniciar el equipo.

Usar ReadyBoost para ayudar a mejorar el rendimiento. ReadyBoost permite usar una unidad extraíble, como una unidad flash USB, para mejorar el rendimiento de la PC, sin abrirlo ni agregar más memoria (RAM). Para usar ReadyBoost, se necesita una unidad flash USB o una tarjeta de memoria que tenga al menos de 500 MB de espacio libre y una alta velocidad de transferencia de datos.

Comprobar si hay poco espacio en disco y liberar espacio. Para mejorar el rendimiento de la PC, se recomienda liberar espacio en disco.

Ajustar la apariencia y rendimiento de Windows. Windows 10 incluye muchos efectos visuales, como las animaciones y los efectos de sombra. Si se dispone de un equipo con menor cantidad de memoria (RAM), se remienda disminuir estos agregados.

Restaurar el equipo. La restauración del equipo deshace cambios recientes del sistema que pudieran provocar problemas. Si existe la sospecha de que una aplicación, un controlador o una actualización podrían estar causando problemas, se puede restaurar el equipo a un punto anterior denominado “punto de restauración”.

Hardware

Además de tunear la computadora con limpieza de software, también podemos actualizar algunos componentes sin demasiado esfuerzo y tampoco con una inversión tan alta. Lo más versátil es tener más memoria RAM o cambiar el disco rígido por uno de estado sólido.

Más memoria RAM

Junto al disco rígido, es la parte que se puede “renovar” de manera sencilla para mejorar la velocidad de una compu. Muchos, que tienen equipos viejos, puede ser que tengan solamente 4 GB de memoria, algo escaso en los tiempos modernos en los que vivimos. Por suerte los precios bajaron, así que agregar más memoria no es tan costoso, y duplicando esos 4GB vamos a sentir que VUELA. Pero hay varios detalles para tener en cuenta. Primero, hay que conseguir placas de memoria compatibles con nuestra computadora. Si tiene algunos años, puede no ser tan sencillo. Y segundo, no es recomendable combinar plaquetas: si tenemos 4 GB, no conviene comprar otros 4 y meterlos en el motherboard. Lo recomendable es comprar 8, de la misma serie, y usar esos juntos, desechando -o reciclando- los 4 que teníamos anteriormente.

Windows 10, además, tiene la opción de aumentar la memoria virtual del sistema. Lo que hace el sistema operativo de Microsoft es asignar una parte del disco rígido como si fuera memoria RAM. Pero si queremos, la podemos modificar entrando en “Sistema”, “Panel de Control”, “Sistema y Seguridad” y por último “Sistema” de vuelta. Allí, en “Configuración avanzada del sistema” tendremos que entrar a “Opciones avanzadas”, “Configuración” dentro de “Rendimiento”, en Opciones Avanzadas cambiar el tamaño total de la Memoria Virtual.

Disco de estado sólido

Si queremos invertir unos pesos, nada mejor que un disco de estado sólido -SSD-, que cambiará radicalmente la velocidad de la PC. ¿El motivo? Se accede mucho más rápido a la información, lo que cambia rotundamente el funcionamiento de la computadora. Un disco común puede escribir o leer datos a 100 MB/seg, mientras que los SSD pueden superar los 500 o 600 MB/seg.

“Los beneficios de cambiar el disco rígido mecánico por un SSD son básicamente tres, el primero y más importante es el cambio de performance, la velocidad al iniciar Windows, al cargar las aplicaciones. El equipo se siente más ágil de manera inmediata. La segunda es la robustez, la resistencia mecánica que tiene a golpes, vibraciones, etc. El SSD hace que uno no tenga que preocuparse al mover, sacudir el laptop. El tercero: es el ahorro de energía, el SSD consume hasta 10 veces menos que un disco mecánico, por lo cual al usarlo en modo batería se pueden llegar a ganar 30/45 minutos más de autonomía”, explicó José Luis Fernández, Gerente de Tecnología de Kingston para SSA.

¿Lo malo? Suelen ser caros, especialmente si buscamos un tamaño grande. Una buena idea es poner un disco SSD no tan grande, para el sistema operativo y los principales programas, y tener un disco duro clásico, mecánico, para guardar archivos.

“Para que una PC funcione de manera óptima, su configuración tiene que estar balanceada dado que el conjunto será tan rápido como su componente más lento. En el caso de un equipo para trabajar desde casa y usarlo también como uno de entretenimiento, lo recomendado es contar con un procesador Intel Core i5 o i7 para poder correr múltiples tareas en simultáneo, 16Gb de RAM para manejar sin problemas las aplicaciones en ejecución y un disco SSD para que el acceso a las mismas sea veloz. Si el entretenimiento incluye gaming, una placa de video discreta es imprescindible también” comentó Germán Loureiro, Ingeniero técnico de Intel para territorio LAR.

Algo parecido opina Fernández: “La performance en una computadora depende exclusivamente del subcomponente más lento. Entonces, si vos tenés el procesador de última generación más poderoso y en el fondo tenés un disco mecánico, el rendimiento siempre va a estar limitado”.