Choferes cortaron la ruta 2 en el acceso a Mar del Plata en reclamo por sueldos atrasados

El corte es realizado por los conductores de la empresa interurbana Costa Azul, que recorre varias localidades, y desde julio no cobran su sueldo.

Choferes de la empresa Costa Azul cortan el acceso a Mar del Plata en la Autovía 2.

Un grupo de choferes de ómnibus de media distancia nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) cortan desde este miércoles por la mañana el ingreso a Mar del Plata sobre la ruta 2, en reclamo por el pago de salarios atrasados.

Los trabajadores pertenecen a la seccional marplatense de la UTA, y se desempeñan en los servicios interurbanos de las líneas 212, 216, 221 y 259 de la empresa Costa Azul, interrumpidos desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En el marco de la medida de fuerza, los choferes cortaron ambas manos de la ruta en el acceso norte a la localidad balnearia, con colectivos cruzados sobre la calzada, aunque realizaban aperturas intermitentes en la circulación y garantizaban el paso de ambulancias y vehículos vinculados con cuestiones sanitarias.

Según indicaron, el reclamo es por deudas en los salarios de julio y agosto, y “el corte se mantendrá por tiempo indeterminado”, a la espera de “una respuesta satisfactoria”.

“Los pagos se venían realizando a destiempo desde hace meses, pero ya desde julio dejaron de pagar una parte y en agosto no cobramos nada. La empresa manifiesta que no tiene más recursos y no recibe ninguna ayuda de parte del Gobierno, y nosotros esperamos alguna intervención a nivel nacional, provincial o municipal para solucionar este asunto”, explicó Gaspar Peralta, secretario gremial de la UTA en la ciudad, a Télam.

Peralta aseguró que “después de muchos atrasos” el tema fue planteado en el Ministerio de Trabajo bonaerense, “pero se llegó a un punto en el que directamente la empresa dice que no puede hacer más nada y se dejaron de percibir los salarios”.

“Nos vamos a quedar en la ruta el tiempo que sea necesario, hasta obtener una solución y una respuesta satisfactoria”, indicó.