China Suárez se defendió por las críticas sobre su cuerpo “hegemónico”: “No sé de qué sororidad hablan”

Una usuaria criticó la actitud de la actriz de exponer su figura a pocos meses de haber dado a luz. Atenta a los comentarios, ella se defendió.

Un mensaje en contra de la hegemonía de los cuerpos delgados, incluso luego de haber dado a luz, generó un contundente descargo de la China Suárez, quien días atrás posteó una foto en bikini por una campaña de trajes de baño.

El mensaje pedía que las mujeres que tienen cuerpos acordes a las demandas del patriarcado no fomenten esos modelos, algo que, según esta opinión, estaría haciendo Suárez.

“Necesitamos que estas mujeres que se benefician con la obediencia al capitalismo y al patriarcado sean sororas con todas las de abajo, con las que sufrimos las consecuencias mutilantes del modelo, sin recibir los beneficios de la obediencia. Necesitamos contar las historias de nuestras maternidades, mostrar otras imágenes. Queremos hacer visibles los relatos que no circulan, las imágenes que no se comparten, para romper el silencio y la hegemonía”, decía el mensaje que la China decidió compartir y contestar.

“Esto me está pasando bastante seguido con las fotos que comparto. Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación y no es mi culpa ni mi responsabilidad lo que titulen los medios. Está claro que muchas veces está puesta la presión sobre la mujer, en casi todos los casos: porque estamos presionadas para estar lindas, para hacer bien las cosas, para ser buenas madres, por ser independientes, trabajar… Ahora, es mi cuerpo y tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo lo que está mal de compartir eso. Así que si alguien me lo explica, buenísimo. Porque no sé de qué sororidad hablan”, arrancó.

Luego se sinceró con cuestiones íntimas que decide no compartir, pero que no por eso no le suceden. “Por supuesto que el puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y para con todo es ser positiva y muchas veces uno elige qué compartir. Nosotros a lo mejor estamos muy expuestos y ustedes creen que conocen todo y no es así. Que yo no suba una foto con las tetas lastimadas o que no cuente lo que me está costando algunas cosas de la maternidad, o de la crianza de mis hijos, es porque hay cosas que quedan en mi privacidad y no las muestro. Pero ya me estuvo pasando varias veces que desestiman un puerperio o que dicen ‘eso no es un cuerpo real’, ‘eso no es un puerperio real’. ¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra, o cómo se recupera la otra o cómo no?”, agregó.

Por último hizo referencia a otras críticas: “También dicen ‘si tuviste cesárea sos menos madre; si das mamadera y no le das la teta, sos menos madre’, y así con todo. Es realmente agotador. Todas hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos por nuestros hijos”.