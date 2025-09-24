Reflejo Jujuy – China acelera la compra de soja argentina tras la baja de retenciones que impulsó Javier Milei

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

China acelera la compra de soja argentina tras la baja de retenciones que impulsó Javier Milei

Sep 24, 2025 Economia 0

China compró al menos 10 cargamentos más de soja argentina, aprovechando una suspensión temporal de los aranceles a la exportación del país sudamericano para abastecerse en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, su segundo mayor proveedor.

china-acelera-la-compra-de-soja-argentina-tras-la-baja-de-retenciones-que-impulso-javier-milei
China acelera la compra de soja argentina tras la baja de retenciones que impulsó Javier Milei

Los importadores acapararon los envíos el martes, principalmente para embarcarlos en noviembre, según personas familiarizadas con el asunto. Esto extiende la oleada de compras impulsada por la suspensión por parte de Buenos Aires de los aranceles a la exportación de cultivos clave, incluyendo las oleaginosas.

En una señal de que Pekín está utilizando nuevamente la agricultura como palanca en su guerra comercial con Washington.

China no había reservado ni un solo cargamento estadounidense hasta el 11 de septiembre, casi dos semanas después del inicio de la nueva temporada de comercialización, la primera vez desde 1999, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Más cargamentos desde Argentina aliviarán cualquier posible déficit que China pueda enfrentar hacia finales de este año y el primer trimestre de 2026, un período en el que el país asiático suele depender de los envíos estadounidenses, que dominan el mercado. Los envíos argentinos reservados esta semana suman al menos 20 cargamentos, o más de 1,3 millones de toneladas, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar con los medios. Se espera que los importadores chinos sigan reservando buques desde Argentina mientras se mantenga vigente la sorpresiva reducción de los aranceles a la exportación, según las fuentes.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

Giro en el escándalo de la «kiss cam» de Coldplay: revelan que el CEO «traicionado» estaba en el mismo concierto junto a otra mujer

Giro en el escándalo de la «kiss cam» de Coldplay: revelan que el...

Sep 24, 2025 0

El video viral de la «kiss cam» del concierto de Coldplay que dio la vuelta al mundo y puso a la compañía Astronomer en el ojo de la tormenta, fue el puntapié de un escándalo que persiste aún...
Leer más
La decisión de la familia de Thiago Medina tras el último parte médico del influencer

La decisión de la familia de Thiago Medina tras...

Sep 23, 2025 0

¿Los Rolling Stones vuelven a la Argentina? El posteo que disparó los rumores

¿Los Rolling Stones vuelven a la Argentina? El...

Sep 23, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol