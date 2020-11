Charly García le escribió una carta de puño y letra a Diego Maradona: “Espérame ahí… invita la casa”

El popular cantante expresó su amor y admiración por el director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata que murió a los 60 años.

Charly García y Diego Maradona

Diego Armando Maradona murió a los 60 años en su casa del Barrio San Andrés. Su partida generó conmoción a nivel mundial ya que a lo largo de su carrera futbolística ganó una enorme popularidad gracias a su talento. Muchos famosos y artistas expresaron su dolor en las redes sociales, como Charly García que publicó este jueves una carta dedicada al Diez.

“Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: ‘¿Qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra?’. Al toque me respondiste: ‘Miré el arco y esquivé patadas’…”, recordó el artista en el comienzo de la publicación en Instagram titulada “Carta para el 10″.

La carta de puño y letra de Charly García a Maradona

Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena”, señaló el ex líder de Serú Girán en referencia a los músicos, artistas y actores que fallecieron a los 27 años, como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison.

Fiel a su estilo irreverente, Charly le hizo un pedido muy especial a Diego: “Espérame ahí… invita la casa. No te equivoques con el paraíso”. Y para finalizar, recordó en la posdata una anécdota que vivieron con Mick Jagger: “¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? ‘¿Éste no es el que juega al vóley?’. ¡¡¡Rock and roll fierita!!! Say no more. I Love you”.

El pasado 30 de octubre, el cantautor le dedicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje para felicitarlo por su cumpleaños número 60. “Feliz Cumpleaños @maradona Genio Eterno, contá conmigo siempre, tu amigo Charly”, escribió el reconocido artista con una fotografía de ambos juntos. El campeón del Mundial de México 86 le respondió: “¡¡¡Amor eterno mi genio!!!”.

El abrazo eterno entre Charly García y Diego Maradona

Esta no es la primera carta que Charly le escribió a la leyenda del fútbol. El artista quería comunicarse con Maradona y decidió mandarle un mensaje a través del abogado Matías Morla en agosto pasado. En ese momento, el ex jugador de fútbol se encontraba viviendo en su casa de Brandsen.

“Querido amigo: yo pasé por internaciones en las que gasté dos o tres años de mi vida, en clínicas, escuchando a psicólogos que niegan a ‘gente diferente’. Es imposible que entiendan a ‘gente diferente’…”, manifestó García a su gran amigo. “Te doy un consejo: seguirlos es una absurda estupidez y recordá que sos un genio y que todos te aman. Contá conmigo. Charly”, finalizó.

El ídolo del fútbol argentino y el cantante tuvieron emotivos momentos e inolvidables, como cuando Pelusa lo entrevistó en La Noche del Diez. Años antes, habían compartido un brindis en el programa 360 García le cantó “Maradona Blues”, un tema que compuso junto a Claudio Gabis y que grabaron para el disco Convocatoria. En su página oficial de Facebook, Gabis comentó el origen de aquella inspiración: “Charly y yo compusimos ‘Maradona Blues’ espontáneamente el día en que Diego quedó fuera del Mundial, a eso de las cuatro o cinco de la mañana, llenos de desilusión y tristeza”.