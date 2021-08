Castigo a Apple: deberá pagar US$300 millones en una disputa por patentes

Un jurado en Texas resolvió que la compañía de la manzana utilizó tecnologías registradas por la firma Optis en los iPhone, iPad y Watch.

Apple acusa al dueño de las patentes de ser un «cazador de recompensas».

Apple deberá pagar 300 millones de dólares por violación de patentes, aunque la compañía con sede en Cupertino, California, ha dicho que apelará la decisión de la justicia, quejándose por el accionar de firmas a las que describen como “cazadores de recompensas”.

La multa fue establecida por un jurado en Texas, Estados Unidos tras concluir que los iPhone, iPad y Watch contienen una tecnología que es propiedad de la firma Optis Wireless Technology.

Según informó el sitio The Register, las cinco patentes involucradas en este caso alguna vez pertenecieron a LG, Panasonic y Samsung. En su defensa, Apple dice que Optis no registra actividades en la industria, ya que no fabrica productos, y que sus únicos movimientos se encuadran en la adquisición de patentes para demandar a otras compañías.

En este mismo caso, tal como señala la agencia Reuters, el año pasado un jurado había pedido un resarcimiento para Optis por 506 millones de dólares, pero posteriormente un juez anuló esa determinación y ordenó un nuevo juicio circunscripto al monto de los daños.

La respuesta de Apple

Un vocero de la empresa de la manzana mordida manifestó la decepción ante la decisión de la justicia y anticipó que apelarán la medida.

“Optis no fabrica productos y su único negocio es demandar a las empresas utilizando las patentes que acumulan. Continuaremos defendiéndonos de sus intentos de obtener pagos irrazonables por las patentes que adquieran”.

Apple y los “cazadores de recompensas”

El fallo en favor de Optis no es el primero que involucra a Apple. Tampoco es la primera ocasión en la que la compañía que dirige Tim Cook pone el grito en el cielo por la acción de organizaciones vulgarmente conocidas como “cazadores de recompensas”.

En marzo de este año, en el marco de otra disputa por patentes un jurado determinó que Apple debería pagar 308.5 millones de dólares por utilizar tecnología registrada por la empresa PMC en plataformas en línea como iTunes, la App Store y Apple Music.

En la ocasión, los de Cupertino vociferaron su habitual sermón: “Casos como este, presentados por empresas que no fabrican ni venden ningún producto, sofocan la innovación y en última instancia perjudican a los consumidores”, comentaron.

PMC tiene casos pendientes con otras empresas como Google, Amazon y Netflix.

Tal como indican desde Apple, aquella es una entidad practicante depende de litigios de esta especie para su negocio, y en tanto es válido catalogarla entre las firmas usualmente conocidas como “trolls de patentes”.