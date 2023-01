Caso Fernando Báez Sosa: el comunicado del Club Náutico de Zárate tras la defensa del fundador

Desde la institución se despegaron del crimen por el que son acusados ocho rugbiers, y aclararon que solo tres de los implicados eran socios.

Luego que el fundador del Club Náutico de Zárate defendiera a los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa y argumentara que se trató de «un accidente», la institución lanzó este miércoles un comunicado.

En el documento que compartió , el Club aseguró que «no es real que las 10 personas implicadas sean socios o practicaran alguna actividad en el club», y esgrimieron que solo tres de los rugbiers acusados por el asesinato eran socios y ya no lo son, ya que «se fueron por decisiones personales».

«Nuestra institución rechaza y repudia todo hecho de violencia», indicó el club de Zárate.

Sobre los dichos del fundador, Bernardo Ditges, la instrucción indicó: «El club como institución de bien hace saber que nada de lo que mencionan algunas personas sea en los medios o en redes sociales tienen relación ni el aval del CNAZ. Ponemos en conocimiento como lo hicimos desde el inicio de todo esto que el único autorizado a responder o a aclarar cuestiones de nuestra institución, es nuestro apoderado el doctor Marcelo Urra».

«Para finalizar hacemos saber de nuestras condolencias, el más sincero y respetuoso saludo tanto a la familia de Fernando, como así también a todas las demás familias y personas que están atravesando por uno de los momentos más difíciles de sus vidas», fue el mensaje del CNAZ hacia los miembros de la familia Báez Sosa.

Qué dijo el fundador del Club Náutico de Zárate

“Me da mucha lástima todo lo que pasó, principalmente por la familia de Fernando, y mucha tristeza de todo lo que la gente está hablando. La mayoría de lo que hablan es mentira. Por ejemplo, que son hijos del poder porque son familias muy humildes. Lástima que se haya hecho tan mediático esto”, señaló Bernardo Sitges, fundador del Club Náutico Arsenal Zárate Rugby Club, donde jugaron varios de los acusados.

Sitges conoce a los acusados y, además, mantiene una relación estrecha con los familiares de Máximo Thomsen, Mauro Pertossi y Enzo Comelli.

“Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Es una barbaridad lo que dicen. No es un grupo que salió a matar, que estuvo organizado. Es una payasada total que no comparto, nadie puede compartir eso”, aseveró el hombre en diálogo con Radio Con Vos, en línea con lo que manifiesta la defensa de los imputados. Y agregó: “No quiero que lo saquen de contexto. Me parece horrible que se peleen dos personas, pero lamentablemente pasa”.