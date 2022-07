Casados con hijos: posible reemplazo de María Elena Fuseneco

Tras la inesperada ausencia de uno de los personajes favoritos de la tira, se conoció que habría un cambio en los personajes.

Casados con Hijos generó sin lugar a dudas un antes y un después en la televisión argentina. Tal es así, que después de muchos años de vigencia, se decidió llevar la trama al Teatro pero… ¿Con algunos cambios en los personajes?

Luego de algunos idas y vueltas, Guillermo Francella, Florencia Peña y Luisana Lopilato confirmaron su participación en el regreso de la exitosa sitcom en el Gran Rex. Por su parte, Marcelo De Bellis, que también será parte del elenco, reveló que, para suplir la ausencia de María Elena Fuseneco (Érica Rivas), habrá un personaje nuevo.

«Los Fuseneco han sufrido una crisis matrimonial importante… no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero no puedo contar nada porque sería tremendo», anticipó el actor.

Vale recordar, que Érica Rivas fue la primera en marcar sus diferencias con los guionistas y el resto del elenco y después de varios idas y vueltas, la actriz se bajó del proyecto

¿Estará solo el personaje de Dardo? «No te lo puedo decir, puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo… y hasta ahí puedo contarte», sentenció el actor.