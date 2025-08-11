Casabindo celebra a la Virgen de la Asunción con el Toreo de la Vincha

El Toreo de la Vincha, un ritual sin sangre

Sin embargo, el momento más esperado llegará a las 14 horas con el Toreo de la Vincha. A diferencia de las corridas de toros tradicionales, esta fiesta taurina no busca lastimar al animal. El objetivo de los participantes es quitar una vincha de las astas del toro, un lazo con monedas de plata, para luego ofrendársela a la Virgen.

Esta singular tradición tiene sus orígenes en una leyenda local, recuperada por la Comisión pro templo. Según relata Héctor Ciares, miembro de la comisión, la historia se remonta a Tabarta, “el hijo de un cacique local, que, tras sublevarse contra los españoles por el maltrato a su pueblo, es apresado. Sin embargo, el 14 de agosto, aprovechando las festividades, logra escapar. Cerca de la localidad de Tambillo, lo interceptan y, en un acto de humillación, le quitan su vincha, un obsequio de su padre, y la colocan en las astas de uno de los mejores toros. A pesar de ser corneado por el animal, Tabarta logra recuperar su vincha y la lleva hasta los pies de la Virgen de la Asunción, ofreciéndosela como muestra de agradecimiento”.

En conmemoración a la lucha de Tabarta y en agradecimiento a la protección de la virgen, se instauró esta particular celebración taurina.