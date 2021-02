Carnaval 2021. Autoridades de Seguridad y Turismo comunicaron las normas vigentes

Asimismo, aclaró que también podrán circular todas aquellas personas que cuenten con reserva o voucher de hotel o alquiler temporario. Se especificó que no es válido el voucher o reserva gastronómica.

Eventos autorizados

Continuando, Corro sostuvo que estarán limitados a almuerzos o cenas shows, “que en ningún casos serán bailables, debiendo respetar en todos los casos el principio del DISPO (Distanciamiento social preventivo y obligatorio)”.

Para obtener las respectivas autorizaciones, deberán cumplir los siguientes requisitos: la autorización del COE local o municipal, la aprobación del protocolo sanitario conforme pautas del COE provincial, contar con un listado de las personas (nombre, apellido y teléfono) que ingresen al local y contar con certificado de REBA eventual.

Capacidad admisible

En tal sentido, el ministro puntualizó que “todos aquellos locales que realicen eventos o cenas shows no podrán superar el 50% de la capacidad de habilitación del inmueble o predio, aclarando que en ningún caso podrán superar las 300 personas”.

El titular de seguridad, ejemplificó con dos situaciones. Si el local tiene habilitación para 200 personas, podrán concurrir hasta 100 personas. Otra situación es si un local tiene habilitación para 1000 personas, podrán concurrir solamente hasta 300 personas.

Restricciones

A su vez, se aclaró para los organizadores, propietarios o responsables de los locales o predios que deberán tener en cuenta las siguientes restricciones. No podrán superar más de un evento en un mismo día ni podrán superar dos eventos semanales.

Eventos de carnaval

Sobre las chayas, entierros o desentierros el ministro señaló que no podrán superar las 20 personas como máximo y deberán contar con autorización del COE local o municipal gestionada a través de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

Reuniones familiares

En cuanto a los encuentros en domicilios particulares, Corro reiteró que no podrán superar las 20 personas, conforme lo ya establecido en el decreto acuerdo 2075.

Multas

El ministro expresó que el decreto eleva las multas hasta un millón de pesos ($1.000.000), en los supuestos de cantidad de asistentes; tiempo excesivo de realización; participación de personas incluidas en grupos de riesgo; por la reincidencia en la falta y por la desobediencia ante la orden de cese emanada por cualquier autoridad competente.

Recomendaciones

Corro sostuvo que más allá de las disposiciones y normas mencionadas se apela a la responsabilidad social e individual y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder continuar con la nueva normalidad en el marco de la pandemia.

“Seguro habrá dudas y por lo tanto serán instruidos los COE locales y el departamento judicial como cada una de las comisarias para otorgar las habilitaciones de los eventos y que se logre un orden en estas fiestas carnavalescas”, finalizó el ministro.

Disposiciones para el sector turístico

Por su parte, el Secretario de Turismo, amplió diciendo que “para transitar sin inconvenientes se tiene que tener un voucher emitido por un alojamiento turístico de cualquier parte de la Provincia, el que deberá ser presentado a la autoridad policial que lo requiera, quien constatará con los listados emitidos por los hoteles”.

Aclaró que el turista que tenga un voucher de alojamiento en la Capital podrá transitar libremente por todo el territorio jujeño.

Continuó detallando que los jujeños que alquilen una vivienda para las fiestas carnestolendas en cualquier punto de la Provincia, tendrán que presentar el contrato de alquiler sellado por rentas.

En cuanto a los propietarios que tengan viviendas en otros lugares que no sea el habitual o en otro municipio, deberán presentar una cédula parcelaria, boleto de compra venta, boleta de servicio, certificado de residencia o cualquier documento oficial que demuestre que es el dueño y puntualizó que “junto con él podrá ingresar el grupo familiar sin inconvenientes”.

En relación a los trabajadores que deben trasladarse para cumplir sus funciones en distintos puntos de la Provincia, solicitó que “los propietarios de las empresas emitan un certificado de trabajo para que sus trabajadores circulen sin inconvenientes”.

Por otra parte, aclaró que “para el desentierro, el entierro y la chaya de mojones el máximo es de 20 personas de la comparsa” y acotó que “las comparsas ya estuvieron realizando el trámite de autorización en la Secretaría de Cultura, lo cual también se realiza con los COE locales. Seguirán con ese trámite las comparsa que no lo hicieron en la Secretaría de Cultura, junto con los COE locales”.

Finalmente expresó que “sabemos lo importante que es el Carnaval para todos los jujeños, esperamos que sea una fiesta” y para ello instó a la población a que “respetemos los protocolos, el distanciamiento, el lavado de manos, no compartamos vasos ni botellas pero sobre todo, nos cuidemos en carnaval”, concluyó.