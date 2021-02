Carnaval 2021. Actas contravencionales por incumplimiento al Decreto 2075

Desde el jueves 11 al martes 16 de febrero se detuvieron a 278 personas y fueron 156 actas contravencionales.

Se labraron infracciones por obstaculizar el libre tránsito peatonal y vehicular; por no usar barbijo; exceso de horario permitido; evento no autorizado; por no utilizar el casco; aglomeración de personas; baile; por venta de bebidas alcohólicas sin autorización; falta o vencimiento de R.E.B.A; ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública; ruidos molestos; sin habilitación para desentierro; espectáculo no autorizado; fiestas clandestinas y por no respetar las medidas sanitarias.

Evento clandestino

En Perico, el día lunes 15 de febrero se detectó una fiesta clandestina en el Barrio Norte Argentino. Se demoraron a 57 personas, 17 menores y 40 mayores, los cuales fueron demorados y trasladados a la Sub Comisaria La Posta donde se labró el acta contravención.

Es sabido que este tipo de fiestas es común que se transgredan las disposiciones emanadas del COE, que buscan mantener a la población a salvo del COVID-19.

Amplio servicio

También los efectivos policiales de las ocho unidades regionales se abocaron a la seguridad ciudadana y prevenir el delito. Otra importante tarea constante es la búsqueda de personas desaparecidas que se trabaja coordinadamente con el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desapariciones y Extravíos de Mujeres, Niñas o Personas de la Diversidad.

Aislamiento preventivo

Se recomienda a aquellas personas que estuvieron en fiestas carnestolendas este fin de semana extremar las medidas de cuidado y permanecer en su domicilio para evitar la propagación del virus. Consultar a un profesional médico y seguir con los protocolos epidemiológicos vigente.