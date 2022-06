Carlos Tevez confirmó su retiro del fútbol y anunció qué hará en el futuro

«Ya está, di todo lo que tenía dentro de mi corazón», dijo el ex delantero de Boca.

Carlos Tevez confirmó que dejó de ser futbolista profesional. Su último partido fue hace más de un año ante Racing por la semifinal de la Copa de la Liga 2021. Seguirá ligado al deporte desde otro lado.

«Dejé de jugar porque perdí a mi fan número 1. A mi viejo. Tenía 8 años y el que me venía a ver era él. Decía para que más, para que seguir. Me levanté y dije no juego más, para nadie. Fue la única vez que pensé en mi», dijo en relación a Segundo Tevez que murió en febrero de 2021.

Sobre su futuro anunció en declaraciones a América: «Ya tomé la decisión, voy a ser director técnico», anticipó. Está trabajando con el entrenador de hockey Chapa Retegui.

“Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia”, detalló sobre este año sabático.